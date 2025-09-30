Σημαντική άνοδο κατέγραψε η Grivalia Hospitality το 2024, ανακοινώνοντας αύξηση κύκλου εργασιών κατά 93% και διεύρυνση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

Ο όμιλος ενισχύει τη θέση του στον κλάδο της υπερπολυτελούς φιλοξενίας, ενώ προχωρά σε νέα έργα που αναμένεται να ξεχωρίσουν για τον καινοτόμο σχεδιασμό τους.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 85,2 εκατ. ευρώ, έναντι 44 εκατ. το 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην πρώτη πλήρη χρονιά λειτουργίας του One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα, στο Avant Mar στην Πάρο, αλλά και στην έναρξη του 91 Athens Riviera στη Βούλα. Το επενδυμένο χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα 822 εκατ. ευρώ, με στόχο να ξεπεράσει το 1,4 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Το 91 Athens Riviera εισήγαγε ένα νέο concept που συνδυάζει private members club με luxury glamping, ήδη κερδίζοντας θέση-ορόσημο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Παράλληλα, μέσω της Grivalia Sea Services, προστέθηκε στόλος πέντε σκαφών και ενός παραδοσιακού καϊκιού, ενισχύοντας την εμπειρία φιλοξενίας για πελάτες και μέλη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο σημαντικά projects: το Six Senses στους Πεταλιούς, που αναμένεται να λάβει την πλήρη αδειοδοτική ωρίμανση έως το 2026, καθώς και ένα νέο πολυτελές θέρετρο στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου. Και οι δύο επενδύσεις θα δώσουν έμφαση στη βιωσιμότητα, τη χαμηλή δόμηση και την εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Συνολικά, το επενδυτικό πλάνο πενταετίας προσεγγίζει τα 450 εκατ. ευρώ.

Η Grivalia Hospitality απασχολεί ήδη πάνω από 1.000 εργαζόμενους στις μονάδες της και 40 στελέχη σε κεντρικό επίπεδο, ενώ συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών. Οι δραστηριότητές της συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, σε μια χρονιά όπου οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τα 36 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 9,8% σε σχέση με το 2023.