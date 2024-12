Τα κρίσιμα ορόσημα του Ιανουάριου για την ONEX, οι συγχωνεύσεις της Grivalia Hospitality και οι εισαγόμενοι λαθρέμποροι καυσίμων

Κρίσιμος ο Ιανουάριος για την ONEX

Εξαιρετικά κρίσιμος μήνας θα είναι ο Ιανουάριος του 2025 για την ONEX του Πάνου Ξενοκώστα, καθώς η εταιρεία θα αναμένει την τύχη δύο σημαντικών θεμάτων που την αφορούν και κανένα εκ των δύο δεν είναι στον άμεσο έλεγχο της. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τους 150 εργαζόμενους που υπενοικιάζει η ΟΝΕΧ στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ). Η σύμβαση υπενοικίασης, η οποία είχε γίνει το 2021 με πολύ καλούς όρους για την ONEX, έχει λήξει από τις 31 Οκτωβρίου 2024 και πήρε παράταση για δύο μήνες μέχρι και το τέλος του χρόνου. Ωστόσο, αύριο εκπνέει το δίμηνο και δεν έχει ξεκαθαρίσει το εάν η σύμβαση θα συνεχισθεί ή όχι. Κατά κάποιες πηγές η υπενοικίαση των 150 εργαζομένων δεν είναι καθοριστική για τη λειτουργία των ΕΑΣ, καθώς μόλις το 10% εξ αυτών είναι πραγματικά ειδικευμένοι. Κατά κάποιες άλλες πηγές οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι. Ακόμη είναι άγνωστο το εάν ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ Χριστόφορος Μπουτσικάκης έχει την αρμοδιότητα να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, κάτι που θα φανεί μέσα στον Ιανουάριο.

Μια δεύτερη υπόθεση με ειδικό ενδιαφέρον για την ONEX σχετίζεται με την αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόμου που θα γίνει και αυτή εντός του Ιανουαρίου 2025. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα καταστεί γνωστό το εάν η κυβέρνηση θα εισακούσει τα διαρκή αιτήματα της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων , ώστε ο αναπτυξιακός νόμος να προβλέπει τη δυνατότητα ενισχύσεων και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο εξοπλισμού πλωτών μέσων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λιμένων.

Αν και σχετική πρόνοια υπάρχει ήδη στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 για τις ενισχύσεις στις λιμενικές υποδομές, ωστόσο έως τώρα έχει χαθεί η ευκαιρία να ενισχυθούν ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς όπως τα ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αντιρρυπαντικά και λοιπά πλοία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λιμένων, κάτι που θα συνέβαλε στην προστασία του περιβάλλοντος και ανθρωπίνων ζωών και θα ενίσχυε τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Η ΟΝΕΧ έχει ειδικό ενδιαφέρον ώστε να προχωρήσει η αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόμου προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ιδιοκτήτρια των ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου και Ελευσίνας έχει ήδη υπογράψει συνεργασία με την καναδική εταιρεία σχεδίασης ρυμουλκών Robert Allan, για την έναρξη γραμμής παραγωγής στην Ελλάδα ενός συγκεκριμένου σχεδίου ρυμουλκού. Αν ο αναπτυξιακός νόμος προβλέψει τη δυνατότητα ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο εξοπλισμού πλωτών μέσων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λιμένων, τότε η ONEX θα λάμβανε πλήθος παραγγελιών από Έλληνες πλοιοκτήτες ρυμουλκών, ναυαγοσωστικών και αντιρρυπαντικών σκαφών που σήμερα «κουβαλούν» στην πλάτη τους το σύνολο της επένδυσης και προτιμούν να αγοράζουν ρυμουλκά σχεδίασης Robert Allan από τουρκικά ναυπηγεία!

Η Grivalia Hospitality

Τη συγχώνευση της Grivalia Hospitality ΑΕ με έξι κυπριακές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ενέκρινε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Πρόκειται για τις κυπριακές εταιρείες Grivalia Hospitality Holdings One Ltd, Grivalia Hospitality Holdings Two Ltd, Grivalia Hospitality Holdings Three Ltd, Grivalia Hospitality Holdings Four Ltd, Vagelizo Holdings Ltd και Wellcy Ventures Limited. Η συνολική καθαρή θέση των έξι απορροφώμενων εταιρειών ανέρχεται σε 302,1 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, η Grivalia Hospitality Holdings One Ltd έχει καθαρή θέση 10,9 εκατ. ευρώ, η Grivalia Hospitality Holdings Two Ltd 15,9 εκατ. ευρώ, η Grivalia Hospitality Holdings Three Ltd έχει καθαρή θέση 37,4 εκατ. ευρώ, η Grivalia Hospitality Holdings Four Ltd 44,2 εκατ. ευρώ, η Vagelizo Holdings Ltd έχει καθαρή θέση 190,5 εκατ. ευρώ και η Wellcy Ventures Limited καθαρή θέση 3,2 εκατ. ευρώ. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ενώ τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εισαγόμενοι λαθρέμποροι καυσίμων

Δεν μας έφταναν οι εγχώριοι αποκτήσαμε και εισαγόμενους λαθρέμπορους καυσίμων. Πληροφορούμαστε πως οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές ειδοποιήθηκαν πως τρεις σεσημασμένοι Ρουμάνοι λαθρέμποροι πετρελαίου ίδρυσαν στις 27 Δεκεμβρίου μια ΙΚΕ με έδρα την Πλατεία Ομονοίας , ώστε να δραστηριοποιούνται ως εμπορικοί αντιπρόσωποι στην πώληση καυσίμων στην Ελλάδα. Οι εν λόγω Ρουμάνοι που έχουν πολλαπλώς συλληφθεί στη Ρουμανία τα τελευταία 20 χρόνια για λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή , αποφάσισαν όπως φαίνεται να κάνουν εξαγωγή του «know how» τους και στην Ελλάδα. Όπως θα διαπιστώσουν τα στελέχη της ΑΑΔΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας που θα θελήσουν να κάνουν τους επιβεβλημένους ελέγχους στην νεοσύστατη ΙΚΕ οι εν λόγω Ρουμάνοι είναι θαυμαστές του Νορβηγού χημικού Cato Maximilian Guldberg.

Λεξικό για επενδυτές

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέθεσε στο Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute - HFLI) την έκδοση ενός πρωτοποριακού λεξικού-οδηγού επενδυτών. Το Ινστιτούτο, που έχει ιδρυθεί από τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νίκο Φίλιππα, θα αναλάβει μέσω του εν λόγω λεξικού να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση του κοινού και να ενισχύσει τις γνώσεις των επενδυτών, παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις αγορές και να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Το λεξικό που θα δημιουργηθεί σχεδιάζεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ξεκινώντας από μακροοικονομικές έννοιες, όπως οι οικονομικοί κύκλοι, το ΑΕΠ και το εθνικό χρέος, μέχρι χρηματιστηριακούς δείκτες όπως ο Γενικός Δείκτης και οι διεθνείς δείκτες FTSE και Dow Jones. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει αναλύσεις βασικών χρηματοοικονομικών όρων, όπως οι δείκτες P/E και ROE, ενώ θα εισάγει τους αναγνώστες σε πιο σύνθετες έννοιες της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, όπως οι επενδυτικές φούσκες και οι ψυχολογικοί κύκλοι στις αγορές. Το λεξικό θα προσφέρει επίσης επεξηγήσεις για σύγχρονες επενδυτικές έννοιες, όπως τα κρυπτονομίσματα και τα ETFs, καθώς και ανάλυση των διαφόρων μορφών επενδυτικού κινδύνου, περιλαμβάνοντας παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Το περιεχόμενο θα παραδοθεί για έγκριση στην αρμόδια επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα διασφαλίσει ότι πληροί τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ακρίβειας. Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε έναν χρόνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία θα ανέλθει στα 24.380 ευρώ.

Κυπριακά έπιπλα στο Μάξιμου

Στην Τιτάν Έπιπλα Γραφείου ΟΕ, που συνδέεται με την κυπριακή εταιρεία εξοπλισμού και διακοσμήσεων γραφείων Τitan Office ανατέθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου η προμήθεια επίπλων για την Προεδρία της Κυβέρνησης. Την Τιτάν Έπιπλα Γραφείου ΟΕ, τρέχει από την Λάρνακα ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργιάδης, ο οποίος από το 2019 έχει πετύχει να διεισδύσει και στην ελληνική αγορά. Η Τitan Office λειτουργεί στην Κύπρο από το 1993 και η τεχνογνωσία της περιστρέφεται γύρω από τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση πρωτοποριακών χώρων εργασίας.

Είναι δε μια από τις πιο μακροχρόνιες και πεπειραμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Κύπρου στον τομέα των επίπλων γραφείου. Οι πελάτες της Τitan Office περιλαμβάνουν κορυφαίες εταιρείες, οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα που εμπιστεύθηκαν την επίπλωση και τον σχεδιασμό των χώρων τους. Μεταξύ αυτών είναι η Adtech Holding, η I.T.S Infinity Technology Solutions, το American University of Cyprus, η Stalworth Pro, το Metropolis Mall, η Portare Ltd, η K-Treppides & Co Ltd, η Aon Solutions Ltd, η Ydrogios Insurance Company, το AEK Arena Stadium, η HF Markets (Europe) Ltd, η Grant Thornton, η Unicaf, η Lead Capital Markets Ltd, η Delfi Partners & Company, η Kodi Professional, η G.P Audit World Ltd, το Kes College, το Breast Center, η Eurolife και η V-Ships.