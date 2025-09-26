Η PREMIA Properties («PREMIA» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2025.

O Όμιλος διαχειρίζεται 67 ακίνητα και 496 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 536,7 εκ., αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το τέλος του 2024. Ισχυροί δείκτες αποδοτικότητας με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) να ανέρχεται σε 9,4 έτη κατά την 30.6.2025.

Συνέχιση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος και ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Εντός του 1ου εξαμήνου αποκτήθηκε το οινοποιείο Σεμέλη μαζί με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στην Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ καθώς και δύο ακόμη εμπορικά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη (γραφείο προς ανακαίνιση και μίσθωση) και στην Αθήνα (εμπορικό ακίνητο μισθωμένο στη Σπανός Α.Ε.). Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της Εταιρείας στον κλάδο των φοιτητικών κατοικιών, αποκτήθηκαν προς μετατροπή δύο κτίρια, σε Λάρισα και Ξάνθη. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 3 ακινήτων (δύο οικόπεδα και ένα οικιστικό ακίνητο στην Πάρο) με σχετικό κέρδος να ανέρχεται σε € 0,9 εκατ. Περαιτέρω, κατά το 3ου τρίμηνο 2025, η PREMIA προχώρησε σε σημαντικές συναλλαγές συνολικού ύψους € 73 εκατ. αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες νήσους, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί.

Αύξηση εσόδων κατά 86% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 109%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2024. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες.

Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €203 εκατ., τον καθαρό δανεισμό σε € 324 εκατ. και το συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε € 558 εκ. Επιπλέον, τον Ιούλιο 2025 η Εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους € 40 εκατ. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ισχυροποιώντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της δομή.

Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρείας επιβεβαιώθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά από την ICAP CRIF, η οποία τον Σεπτέμβριο 2025 αναβάθμισε την αξιολόγηση της PREMIA σε ΑΑ (από Α τα τελευταία 3 έτη), κατατάσσοντας την σε κατηγορία πάρα πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.





ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2025

Βασική προτεραιότητα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan του Ομίλου, επιδιώκοντας την προσθήκη ποιοτικών ακινήτων με υψηλές αποδόσεις, μακροχρόνια συμβόλαια και αξιόπιστους μισθωτές. Η Εταιρεία εξακολουθεί να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος ενώ κατά περίπτωση εξετάζει τη συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (re-developments), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η PREMIA επικεντρώνεται σε κλάδους στους οποίους έχει ήδη παρουσία και μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, όπως τα ξενοδοχεία, η φοιτητική κατοικία καθώς και τα logistics/βιομηχανικά ακίνητα, ενώ εξετάζει επιλεκτικά την είσοδο σε άλλους κλάδους οι οποίοι εκτιμάται ότι θα έχουν ζήτηση και προοπτικές ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων της και τη χρηματοδότησή του Ομίλου με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και συνθήκες που παραμένουν ρευστά εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές στη στρατηγική της.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της PREMIA για το 2025 ανέρχεται σε €180 εκατ., εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα περ. €110 εκατ, ενισχύοντας κατά κύριο λόγο την παρουσία της σε στρατηγικούς κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία. Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, υπάρχει ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εκτίμηση για συνολικά ενοποιημένα έσοδα μεταξύ €34εκατ. και €35εκατ. και λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) του Ομίλου μεταξύ €22εκατ. και €23εκατ. για το 2025, η οποία παραμένει αμετάβλητη.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την PREMIA αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 40 εκατ. που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούλιο του 2025, η οποία, εκτός της άντλησης των απαραίτητων κεφαλαίων για τη συνέχιση της ανάπτυξης του Ομίλου, οδήγησε στην περαιτέρω ισχυροποίηση της μετοχικής βάσης με τη συμμετοχή επενδυτών υψηλού κύρους καθώς και στη διεύρυνση του free-float, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στην Εταιρεία και το στρατηγικό της σχέδιο.