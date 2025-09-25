Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου ενισχύθηκε, φθάνοντας τα 195 εκατ. ευρώ την 30ή Ιουνίου 2025, έναντι 180,3 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία.

Η Dimand ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, παρουσιάζοντας ισχυρή λειτουργική επίδοση και συνέπεια στην εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής της. Ο Όμιλος κατέγραψε σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι 11,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας άνοδο περίπου 23%. Το EBITDA παρέμεινε σταθερό στα 17,2 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του 2024 είχαν ενισχυθεί από κέρδη αποεπενδύσεων ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν καταγράφηκαν το 2025.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου ενισχύθηκε, φθάνοντας τα 195 εκατ. ευρώ την 30ή Ιουνίου 2025, έναντι 180,3 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα, ενδυναμώθηκε η κεφαλαιακή διάρθρωση, με διεύρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και στοχευμένες κινήσεις σε νέες τοποθετήσεις.

Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η Dimand αριθμούσε 14 επενδυτικά έργα σε εξέλιξη την 30ή Ιουνίου 2025, με εκτιμώμενη συνολική ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) περίπου 1,03 δισ. ευρώ, έναντι 1,02 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Οι επενδύσεις εκτείνονται σε κτίρια γραφείων, εγκαταστάσεις logistics, οικιστικά και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, αλλά και έργα μικτών χρήσεων σε κεντρικές αστικές περιοχές της χώρας. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθε σε 164,2 εκατ. ευρώ, έναντι 141,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους, ενώ οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες αυξήθηκαν σε 95,6 εκατ. ευρώ από 87,1 εκατ. ευρώ.

Κατά το α’ εξάμηνο, η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγικές συμφωνίες για την απόκτηση ακινήτων με υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές στην Παιανία Αττικής και στις Γούρνες Ηρακλείου. Η δεύτερη συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η πρώτη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Σε επίπεδο ρευστότητας, τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 19,5 εκατ. ευρώ, από 38,3 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντανακλώντας την εντατικοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 54,7 εκατ. ευρώ, έναντι 33,6 εκατ. ευρώ, με το Net LTV να ανέρχεται σε 32% από 23%, παραμένοντας ωστόσο σε σχετικά χαμηλά επίπεδα μόχλευσης για τον κλάδο.