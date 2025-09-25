Το event είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ INTERSPORT και adidas, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου το FOOTLAB BY INTERSPORT event, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του KICKS ACADEMY, με αφορμή την επίσημη παρουσίαση του νέου ποδοσφαιρικού παπουτσιού adidas F50.

Το event είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ INTERSPORT και adidas, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους 120 παιδιά ηλικίας 10 έως 14 ετών και οι γονείς τους, έζησαν μια ολοήμερη αθλητική εμπειρία, δοκιμάζοντας το νέο adidas F50 μέσα από διαδραστικές προπονητικές δοκιμασίες και ποδοσφαιρικά τουρνουά.

Οι δραστηριότητες είχαν σχεδιαστεί ώστε να αναδείξουν τα βασικά χαρακτηριστικά του παπουτσιού: ταχύτητα, ευελιξία και υψηλές επιδόσεις.

Ειδικοί προσκεκλημένοι του event ήταν ο δημοφιλής παρουσιαστής Αιμίλιος Οικονομίδης, καθώς και ο ανερχόμενος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Δημήτρης Καλοσκάμης, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες και ενίσχυσαν τον παλμό της εκδήλωσης με τη δυναμική τους παρουσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το FOOTLAB by INTERSPORT αποτελεί μια πρωτοβουλία που δίνει στους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, να συνδεθούν με το άθλημα και να ανακαλύψουν τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες στον εξοπλισμό.

Κάθε παιδί που συμμετείχε, έλαβε ως δώρο ένα πλήρε ποδοσφαιρικό outfit adidas, καθώς και το νέο adidas F50, ενώ συμμετείχε σε τέσσερα θεματικά challenges και τουρνουά, σε μια μέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Η INTERSPORT και η adidas συνεχίζουν να επενδύουν σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αθλητική κουλτούρα, ενθαρρύνουν τη νέα γενιά και φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην αξία του αθλητισμού, μέσα από μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες.