Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με την συμμετοχή της στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε το έργο που επιτελεί, και τα εργαλεία που διαθέτει σε επίπεδο εποπτείας, ρύθμισης και ελέγχου παιγνίων, σε θεσμικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες αλλά και στο ευρύ κοινό, που επισκέφθηκαν το περίπτερο της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τεχνολογικές εφαρμογές που αξιοποιεί η ΕΕΕΠ για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της υπεύθυνης συμμετοχής στα τυχερά παίγνια, αλλά και οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της, για την προστασία των ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση της νομιμότητας στην αγορά παιγνίων.

Η ΕΕΕΠ συνεχίζει με υπευθυνότητα να υπηρετεί το στρατηγικό της σχέδιο με γνώμονα πάντα την προστασία της κοινωνίας, του δημοσίου συμφέροντος και της νόμιμης αγοράς παιγνίων.