Η CrediaBank προχωρεί στην εξαγορά του 70% της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ, σε μια συμφωνία που κλείνει σε τιμή σχεδόν 55% χαμηλότερη από τη λογιστική αξία.

Η λογιστική αξία του μεριδίου ανέρχεται σε περίπου 428 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η CrediaBank θα καταγράψει λογιστικό κέρδος (badwill) ύψους 228 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της τράπεζας προς επενδυτές, την οποία επικαλούνται οι Times of Malta η εξαγορά αναμένεται να προσφέρει «σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών (PAT accretion)».

Πέραν της συμφωνίας με την HSBC, η CrediaBank θα καταθέσει δημόσια πρόταση για την εξαγορά του υπόλοιπου 30% της HSBC Malta από τους μειοψηφούντες μετόχους.

Η προσφορά θα γίνει με τιμή 1,44 ευρώ ανά μετοχή, υψηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, με το συνολικό κόστος να ενδέχεται να αγγίξει τα 355 εκατ. ευρώ σε περίπτωση πλήρους αποδοχής.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, που παραμένει υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και αναμένεται έως το τέλος του 2026, η CrediaBank θα καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μάλτα, με μερίδιο αγοράς περίπου 24%.