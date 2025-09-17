Με αυτή τη συνεργασία, το efood συνεχίζει να υλοποιεί τη δέσμευσή του για ουσιαστική κοινωνική προσφορά, ενδυναμώνοντας την κοινότητα μέσα από πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης.

Το efood, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Love Delivered», συνδράμει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, με στόχο να συμβάλει στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που μάχονται με σοβαρές ασθένειες.

Με αφορμή τον Χρυσό Σεπτέμβρη – μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο παιδικής & εφηβικής ηλικίας - το efood καλεί τους χρήστες της πλατφόρμας του να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Η ενέργεια θα διαρκέσει έως τις 23 Σεπτεμβρίου, και όλοι μπορούν να προσφέρουν το ποσό που επιθυμούν είτε μέσω ειδικού banner στην αρχική σελίδα του efood είτε με την προσθήκη 1€ κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους.

Το Make-A-Wish Ελλάδος εκπληρώνει ευχές παιδιών 3 - 17 ετών με σοβαρές ασθένειες, προσφέροντας σωματική και συναισθηματική δύναμη τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους. Γιατί μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του θεραπευτικού ταξιδιού, δίνοντας δύναμη στο παιδί, ελπίδα στην οικογένεια και κινητοποιώντας ολόκληρη την κοινωνία. Από το 1980 μέχρι σήμερα, έχουν εκπληρωθεί περισσότερες από 550.000 ευχές παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα, από το 1996, έχουν δοθεί «φτερά ελπίδας» σε πάνω από 4.000 παιδιά.

Με αυτή τη συνεργασία, το efood συνεχίζει να υλοποιεί τη δέσμευσή του για ουσιαστική κοινωνική προσφορά, ενδυναμώνοντας την κοινότητα μέσα από πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης.

Μπες κι εσύ στην εφαρμογή του efood και στήριξε το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος. Κάθε δωρεά μας φέρνει πιο κοντά στην πραγματοποίηση μιας ακόμη παιδικής ευχής.