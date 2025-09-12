Games
AEGEAN: Νέα Corporate Affairs & Communications Director η Μαρίνα Βάλβη

AEGEAN: Νέα Corporate Affairs &amp; Communications Director η Μαρίνα Βάλβη
Η ανάληψη της νέας θέσης από την ίδια αντικατοπτρίζει την πίστη της εταιρείας στην εξέλιξη και αξιοποίηση στελεχών από το εσωτερικό του οργανισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία.

Η AEGEAN ανακοινώνει ότι η Μαρίνα Βάλβη, η οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Marketing Director, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα Corporate Affairs & Communications Director, με αρμοδιότητα την εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική και την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας της AEGEAN.

Η AEGEAN ευχαριστεί θερμά τη Μαρίνα Σπυριδάκη για την έως σήμερα συνεισφορά της και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

