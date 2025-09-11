Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

BRIGHT diadikasia: Ενημερωτικό σημείωμα για επενδυτικά προγράμματα

BRIGHT diadikasia: Ενημερωτικό σημείωμα για επενδυτικά προγράμματα
Παράταση προθεσμιών σε τρία σημαντικά επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η BRIGHT diadikasia ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων σε τρία βασικά επενδυτικά προγράμματα, δίνοντας πολύτιμο χρόνο σε ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν πληρέστερα τους φακέλους υποψηφιότητας.

Το πρώτο πρόγραμμα που πήρε παράταση είναι το πρόγραμμα «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής», με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.9 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, να μετατίθεται για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13:00.

Το δεύτερο πρόγραμμα που πήρε παράταση είναι το πρόγραμμα «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», για το οποίο παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλων υποψηφιότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παρέμβαση Π3-73-2.3 του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Την ίδια ώρα, έχει δοθεί παράταση και για τον αναπτυξιακό Νόμο, με καταληκτική ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2025 για την υποβολή αιτήσεων στα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που έχουν προκηρυχθεί:
• Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Μεγάλες επενδύσεις,
• Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης

BRIGHT diadikasia: Ο σύμβουλός σας στην επιτυχία

Η BRIGHT diadikasia αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο αξιόπιστους και στρατηγικούς συνεργάτες για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες. Με πολυετή εμπειρία και μια εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων, η εταιρεία έχει ήδη υποστηρίξει επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 850 εκατ. ευρώ προέρχονται από κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η BRIGHT diadikasia συμμετέχει ενεργά και σε μηχανισμούς αξιολόγησης έργων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ποιότητας και της ευθυγράμμισης των επενδυτικών σχεδίων με τις προτεραιότητες των χρηματοδοτικών εργαλείων και των ευρωπαϊκών στρατηγικών.

Η επιτυχής αξιοποίηση των επιχορηγήσεων, αλλά και του δανειακού σκέλους των προγραμμάτων στήριξης και του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, προϋποθέτει σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, σαφή στόχευση των επενδυτικών έργων και πλήρη προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας. Η BRIGHT diadikasia αναλαμβάνει ολοκληρωτικά αυτήν τη διαδικασία, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη — από τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την ανάλυση σκοπιμότητας, μέχρι τη διαχείριση κινδύνων, τη βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και την παρακολούθηση της υλοποίησης.

Όπως δηλώνει ο Πάρης Γερονικόλος, Director Investment Funding Services: «Στην κατάρτιση κάθε φακέλου, δίνουμε έμφαση στη μεγιστοποίηση της βαθμολογίας της πρότασης, σύμφωνα με τον οδηγό κάθε προγράμματος, αλλά και στην πληρότητα και ορθότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, παρέχουμε: συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου, παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, προετοιμασία και υποβολή τροποποιήσεων, καθώς και αιτήματα πληρωμής μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της επένδυσης και την εκταμίευση της επιχορήγησης.»

Αντίστοιχα, ο Κώστας Γιαλής, Senior Manager Investment Funding Services, υπογραμμίζει: «Με διαφάνεια, αμεσότητα, συνέπεια και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε πελάτη, η BRIGHT diadikasia έχει ήδη υποστηρίξει με επιτυχία σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και συλλογικών σχημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελώντας στρατηγικό εταίρο για την αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας χρηματοδότησης.»

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Μεταλυκειακό Έτος 2025: Παρατείνεται η προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα

Μεταλυκειακό Έτος 2025: Παρατείνεται η προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα

Παιδεία
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παράταση αιτήσεων έως τις 5 Σεπτεμβρίου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παράταση αιτήσεων έως τις 5 Σεπτεμβρίου

Παιδεία
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για θερμοκήπια και στέγαστρα φυτικής παραγωγής

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για θερμοκήπια και στέγαστρα φυτικής παραγωγής

Ελλάδα
Δικαστικό φρένο στις παρατάσεις παραγραφής φόρων

Δικαστικό φρένο στις παρατάσεις παραγραφής φόρων

Οικονομία

NETWORK

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

healthstat.gr
Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

healthstat.gr
Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ienergeia.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

healthstat.gr
Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

healthstat.gr