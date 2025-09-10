Δεν προχωρά η εξαγορά χαρτοφυλακίου της Prodea από την Aktor

Η διοίκηση της Aktor υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας.

Ο Όμιλος Εταιρειών Aktor ανακοίνωσε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι δεν θα προχωρήσει η συμφωνία με την Prodea για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας 579,4 εκατ. Ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ενημέρωση, η συμφωνία-πλαίσιο που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών τελούσε υπό συγκεκριμένες αιρέσεις και προϋποθέσεις, οι οποίες τελικά δεν κατέστη δυνατόν να εκπληρωθούν, παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η ματαίωση της συναλλαγής και η λήξη της συμφωνίας, με τις δύο πλευρές να υλοποιούν όσα προβλέπονται στη σύμβαση-πλαίσιο.

Η διοίκηση της Aktor υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας, όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στο επενδυτικό κοινό. Η ανακοίνωση εκδόθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενώ έγινε και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.