Τα Public εγκαινιάζουν την πλατφόρμα Public Courses με 200 υποτροφίες

Τα Public εγκαινιάζουν την πλατφόρμα Public Courses με 200 υποτροφίες
Τα προγράμματα, που ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου, επικεντρώνονται σε τομείς με υψηλή ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Data Science και Business Analytics κα.

Τα Public ανακοίνωσαν την έναρξη της πλατφόρμας Public Courses, μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία που στοχεύει στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση δεξιοτήτων εργαζομένων, νέων και οικογενειών. Με στόχο να προσφέρουν ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, η εταιρεία διαθέτει 200 εκπαιδευτικά voucher αξίας 500 ευρώ το καθένα, τα οποία καλύπτουν έως και το 84% των διδάκτρων για προγράμματα σπουδών αιχμής.

Τα προγράμματα, που ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου, επικεντρώνονται σε τομείς με υψηλή ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Data Science και Business Analytics, Χρηματοοικονομικά και Project Management, Digital Marketing, Ανθρώπινο Δυναμικό με διεθνή αναγνώριση SHRM, Προγραμματισμός, Sports Analytics, καθώς και Business & Entrepreneurship.

Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από σημαντικά προνόμια για τους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 1-on-1 mentoring από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, εξατομικευμένη υποστήριξη στη δημιουργία βιογραφικού και επαγγελματικού προφίλ στο LinkedIn, career coaching, διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και αποκλειστικές ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης. Η επιδότηση ισχύει για τους πρώτους 200 αιτούντες, με τις θέσεις να αναμένεται να καλυφθούν άμεσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας courses.public.gr/scholarships.

Η πλατφόρμα Public Courses δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Workearly, τη Νο1 πλατφόρμα εξατομικευμένης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και προσφέρει μια ψηφιακή, διαδραστική και ευέλικτη εμπειρία μάθησης. Η νέα αυτή προσπάθεια συνιστά στρατηγική επένδυση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό οικοσύστημα που υποστηρίζει τη συνεχή εξέλιξη και καθιστά τη μάθηση αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής και προσωπικής πορείας.

