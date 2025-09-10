Games
Επιχειρήσεις

Πορεία προς το Χρηματιστήριο για τη ΜΕΤΚΑ – Εκρηκτική αύξηση στα οικονομικά μεγέθη

Ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών εντός του 2026, εφόσον οι εξελίξεις κινηθούν βάσει σχεδίου.

«Η ΜΕΤΚΑ θα μπορούσε να εκπροσωπεί τον όμιλο στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εφόσον πάνε όλα βάσει σχεδίου, αυτό θα μπορούσε να συμβεί και μέσα στο 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Τα οικονομικά μεγέθη της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, του κατασκευαστικού βραχίονα του ομίλου Metlen, παρουσιάζουν εντυπωσιακή άνοδο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης για υπερδιπλασιασμό τους στη φετινή χρήση. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου υποδομών και παραχωρήσεων ανήλθε σε 212 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 159% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 31 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 155%. Το περιθώριο EBITDA παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στο 14,7%.

Η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο έργων της, με έμφαση στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που εξασφαλίζουν σταθερές μελλοντικές ροές εσόδων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, ενώ μαζί με τα έργα σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης ξεπερνά τα 1,4 δισ. ευρώ.

Η Metlen βρίσκεται επίσης στην τελική φάση για τη διεκδίκηση σημαντικών οδικών έργων ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα. Με κοινοπραξία με την Aktor συμμετέχει στον διαγωνισμό για τον οδικό άξονα Δράμας–Αμφίπολης, ύψους 248,5 εκατ. ευρώ, αλλά και για τον άξονα Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, συνολικού προϋπολογισμού 445 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, διεκδικεί το έργο ΣΔΙΤ για νέες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύψους 105,34 εκατ. ευρώ, που αφορά εγκαταστάσεις σε Φλώρινα, Καστοριά και Πτολεμαΐδα, με συνολική δυναμικότητα 750 κλινών.

Στο Ελληνικό, η ΜΕΤΚΑ προχωρά ταχέως τα έργα που έχει αναλάβει, μεταξύ των οποίων το αθλητικό συγκρότημα Sports Complex και το εμπορικό κέντρο Riviera Galleria. Τα πρώτα γήπεδα αναμένεται να παραδοθούν το προσεχές διάστημα, ενώ το εμπορικό κέντρο προγραμματίζεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2026.

