Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Ο ΑΔΜΗΕ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ο ΑΔΜΗΕ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κεντρικό θέμα της παρουσίας του Διαχειριστή στη φετινή ΔΕΘ, το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής.

Τα εγκαίνια του ΑΔΜΗΕ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης.

Κεντρικό θέμα της εκθεσιακής παρουσίας του ΑΔΜΗΕ στη φετινή ΔΕΘ είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα από τον Διαχειριστή και τη θυγατρική του Ariadne Interconnection, το οποίο πλέον μετρά αντίστροφα για την εμπορική λειτουργία του.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε σχετικά: «Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής είναι ιστορικής σημασίας και ένας λόγος να αισθανόμαστε υπερήφανοι ως χώρα, καθώς μεγάλο μέρος του σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από Έλληνες επιστήμονες που γύρισαν στην πατρίδα προκειμένου να εργαστούν γι’ αυτό. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Ο ΑΔΜΗΕ μέσα από το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ, θα διασυνδέσει πριν το τέλος της δεκαετίας τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο με το ηπειρωτικό σύστημα, με προφανή οφέλη για τους νησιώτες μας και πολλαπλάσια οφέλη για τη χώρα μας συνολικά. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση».

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος δήλωσε: «Διανύουμε την εποχή των διασυνδέσεων και ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στην καρδιά αυτής της εποχής. Τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι απαραίτητα για να έχουμε πράσινη και σταθερή ηλεκτροδότηση. Η υλοποίησή τους απαιτεί πολλή δουλειά, τεράστια τεχνογνωσία αλλά και σημαντικές επενδύσεις από τον Διαχειριστή. Από το 2019 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί από ένα ενεργειακό νησί, με τιμές ρεύματος που αντανακλούσαν τα χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς, σε μία ισχυρά διασυνδεδεμένη χώρα με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ που κινείται παράλληλα με τις χαμηλότερες τιμές της περιφερειακής αγοράς. Η συνεργασία που έχουμε με τον ΑΔΜΗΕ είναι συνεχής με στόχο να αναβαθμίσουμε το δίκτυο, να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε περισσότερες ΑΠΕ και να διασυνδέσουμε τη χώρα μας ακόμη περισσότερο με άλλες περιοχές, ώστε να συγκλίνουμε με την ευρωπαϊκή αγορά και να φανεί το αποτέλεσμα της ενεργειακής μετάβασης στον κάθε Έλληνα καταναλωτή».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης δήλωσε: «Η διαχρονική στήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματικότητα και τις επιτυχίες του ΑΔΜΗΕ, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, ένα έργο σύνθετο που ολοκληρώνει τη δοκιμαστική του λειτουργία σε διάστημα-ρεκόρ δύο μηνών. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εργαζόμενους για την προσπάθειά τους. Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη της ΕΕ για την ανάληψη της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, έδωσε στον ΑΔΜΗΕ παγκόσμια ορατότητα και συνέβαλε στο να γίνει δεκτός στον διεθνή οργανισμό GO15, που απαρτίζεται από τους πολύ μεγάλους διαχειριστές ηλεκτρικών συστημάτων. Είναι μεγάλη τιμή και ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο του Διαχειριστή».

Τέλος, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της συντήρησης του συστήματος του ΑΔΜΗΕ, τονίζοντας πως έως το τέλος του έτους θα λειτουργήσει το νέο Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης, το οποίο θα εποπτεύει εξ αποστάσεως κρίσιμα στοιχεία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ - Δείτε Live

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ - Δείτε Live

Οικονομία
20 απαντήσεις για το πακέτο της ΔΕΘ: Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι απογοητευμένοι

20 απαντήσεις για το πακέτο της ΔΕΘ: Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι απογοητευμένοι

Οικονομία
Η απάντηση Μητσοτάκη στους δελφίνους της ΝΔ, τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τον Αλέξη Τσίπρα

Η απάντηση Μητσοτάκη στους δελφίνους της ΝΔ, τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
Απολύτως ανοιχτό το θέμα του εκλογικού νόμου

Απολύτως ανοιχτό το θέμα του εκλογικού νόμου

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

ienergeia.gr
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντείνεται η ανησυχία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντείνεται η ανησυχία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου

healthstat.gr
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025: Η ενέργεια σε κίνηση, η Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025: Η ενέργεια σε κίνηση, η Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

ienergeia.gr
Ο ΑΔΜΗΕ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ο ΑΔΜΗΕ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Πότε πρέπει να απομακρυνθείτε από τοξικούς συγγενείς

Πότε πρέπει να απομακρυνθείτε από τοξικούς συγγενείς

healthstat.gr
Πλαστική στήθους: Οι κίνδυνοι των εμφυτευμάτων σιλικόνης

Πλαστική στήθους: Οι κίνδυνοι των εμφυτευμάτων σιλικόνης

healthstat.gr
Πόνος στην σπονδυλική στήλη: Πού οφείλεται;

Πόνος στην σπονδυλική στήλη: Πού οφείλεται;

healthstat.gr
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά του, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά του, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων

ienergeia.gr