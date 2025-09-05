Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Η Tesla πρότεινε πακέτο αμοιβών 1 τρισ. δολαρίων για τον Ίλον Μασκ

Η Tesla πρότεινε πακέτο αμοιβών 1 τρισ. δολαρίων για τον Ίλον Μασκ Φωτογραφία: Evan Vucci /AP
Το σχέδιο και οι προϋποθέσεις που θα κάνουν τον Ίλον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε ένα νέο πακέτο αμοιβών για τον Ίλον Μασκ, το οποίο θα επέτρεπε στον διευθύνοντα σύμβουλο να κερδίσει το εντυπωσιακό ποσό του 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, εάν καταφέρει μια σειρά από απαιτητικούς στόχους.

Το σχέδιο θα μπορούσε να προβλέπει την απονομή μετοχών ύψους 12% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Tesla, εάν ο Μασκ καταφέρει να μεγαλώσει την αξίας της εταιρείας, να αυξήσει τα κέρδη της και να επιτύχει διάφορους λειτουργικούς στόχους.

Εξηγώντας το σχέδιο, το διοικητικό συμβούλιο της Tesla ανέφερε πως είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνει ο Μασκ στην εταιρεία μακροπρόθεσμα, με κατάλληλα κίνητρα.

Υποστηρίζουν ότι η Tesla μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας κοινωνίας που «εκδημοκρατίζει τα αυτόνομα αγαθά και τις υπηρεσίες», δημιουργώντας και πωλώντας «καινοτόμες και οικονομικά προσιτές τεχνολογίες σε κλίμακα».

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ και Καθλίν Γουίλσον- Τόμσον είπαν πως «πιστεύουμε ότι το μοναδικό όραμα του Ίλον είναι ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση σε αυτό το κρίσιμο σημείο καμπής. Αναγνωρίζουμε επίσης την τρομερή φύση αυτού του εγχειρήματος και, ως εκ τούτου, τη σημασία του να έχουμε έναν ηγέτη που δεν είναι μόνο πρόθυμος και ικανός, αλλά και έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση. Με απλά λόγια, η διατήρηση και η παροχή κινήτρων στον Ίλον είναι θεμελιώδης για την επίτευξη αυτών των στόχων της Tesla και την ανάδειξή της στην πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία».

Το σχέδιο της Tesla

Σύμφωνα με το σχέδιο της Tesla, ο Μασκ θα εισέπραττε μετοχές σε δόσεις όσο η αξία της Tesla θα αυξάνεται, από περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σήμερα. Για να επιτύχει τη μέγιστη πληρωμή μετοχών, πρέπει να αυξήσει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς της Tesla στα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό, επισημαίνει η Tesla, είναι «περίπου ίσο με τις συνδυασμένες κεφαλαιοποιήσεις αγοράς καθεμίας από τις Meta, Microsoft και Alphabet» σήμερα.

Οι δόσεις του πακέτου πληρωμής θα καταβληθούν επίσης εάν η Tesla παραδώσει 20 εκατομμύρια οχήματα, πουλήσει 10 εκατομμύρια ενεργές συνδρομές FSD, πουλήσει ένα εκατομμύριο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, θέσει σε εμπορική λειτουργία 1 εκατομμύριο Robotaxis ή πραγματοποιήσει προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Προτρέποντας τους μετόχους να υποστηρίξουν την πρόταση, οι Ντέλχολμ και Γουίλσον - Τόμσον υποστήριξαν πως «εάν ο Ίλον επιτύχει όλα τα ορόσημα απόδοσης στο πλαίσιο αυτού του Βραβείου Απόδοσης Διευθύνοντος Συμβούλου 2025, η ηγεσία του θα ωθήσει την Tesla να γίνει η πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία».

H Tesla του Μασκ

Ο Μασκ κατέχει σήμερα 410 εκατομμύρια μετοχές της Tesla, αξίας 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τιμή κλεισίματος της Πέμπτης. Αυτό το μερίδιο, μαζί με τα μερίδιά του στην xAI, την εταιρεία πυραύλων SpaceX και αρκετές άλλες εταιρείες που έχει ιδρύσει και διευθύνει, τον έχουν καταστήσει τον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη, αξίας 378 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη λίστα του Bloomberg.

Επί του παρόντος, έχει δικαίωμα αγοράς επιπλέον 304 εκατομμυρίων μετοχών της Tesla, αλλά ένας δικαστής στο Ντέλαγουερ έχει δύο φορές απορρίψει το πακέτο αποδοχών του 2018 ως παράνομο. Αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν παρά τη συντριπτική έγκριση των μετόχων της Tesla, δύο φορές. Η εταιρεία προσπάθησε ξανά να χορηγήσει αυτές τις επιλογές στον Μασκ φέτος, και προσθέτοντας αυτές τις επιλογές, τώρα κατέχει το 18% των μετοχών της εταιρείας.

Η αξία των μετοχών της Tesla σχεδόν διπλασιάστηκε σε τιμή ρεκόρ από την ημέρα των εκλογών μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 2024, καθώς οι επενδυτές υπολόγιζαν ότι οι στενοί δεσμοί του με τον Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν ένα όφελος για την Tesla. Αλλά η Tesla αντιμετώπισε διαμαρτυρίες και πτώση των πωλήσεων και των κερδών της λόγω της αντίδρασης σε αυτούς τους δεσμούς, πολύ πριν ο Μασκ συγκρουστεί και αποχωρήσει από την ομάδα του Τραμπ. Όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια αυτών των κερδών για τη μετοχή της Tesla. Οι μετοχές έχουν ανακτήσει μέρος αυτών των απωλειών, αλλά εξακολουθούν να έχουν μειωθεί κατά 26% από την κορύφωσή τους τον Δεκέμβριο.

Τι λένε οι αναλυτές

Η προτεινόμενη συμφωνία ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από την Tesla για τον Ίλον Μασκ είναι «ένα τεράστιο πακέτο χωρίς προηγούμενο στην εταιρική Αμερική», αναφέρει το Bloomberg.

Το σχέδιο προσφέρει ένα απροσδόκητο οικονομικό όφελος και διευρυμένο έλεγχο της εταιρείας στον Μασκ, ο οποίος είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μετά την απόρριψη του πακέτου του 2018, αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Ενώ η Tesla ασκεί έφεση κατά της απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο αναζητά άλλους τρόπους για να αποζημιώσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής αποζημίωσης μετοχών στις αρχές Αυγούστου, αξίας περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων» εξηγεί το Bloomberg.

Οι Financial Times προβλέπουν ότι «η ίδια η κλίμακα της συμφωνίας είναι πιθανό να αναζωπυρώσει μια έντονη συζήτηση για τα κέρδη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο» και επισημαίνουν ότι η επίτευξη της μέγιστης αποζημίωσης των 423 εκατομμυρίων μετοχών θα είναι «εξαιρετικά δύσκολη».

«Ο Μασκ θα πρέπει να αυξήσει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς της Tesla στα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από 1,09 τρισεκατομμύρια δολάρια σήμερα. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο από αυτό της Nvidia, η οποία είναι σήμερα η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο με αξία 4,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων» σύμφωνα με τους FT.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι η πρόταση θα δώσει επίσης στον Μασκ αυξημένη δύναμη ψήφου στους κόλπους της Tesla

Με πληροφορίες του Guardian/FT/Bloomberg/CNN



Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Πώς η ώρα που αντλήσατε γάλα για το μωρό σας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο του

Πώς η ώρα που αντλήσατε γάλα για το μωρό σας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο του

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Αυτό είναι το tweet του Μασκ για τον «θάνατο της Ελλάδας»

Αυτό είναι το tweet του Μασκ για τον «θάνατο της Ελλάδας»

Διεθνή
Η Tesla μείωσε στο μισό τις τιμές μίσθωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την πτώση πωλήσεων

Η Tesla μείωσε στο μισό τις τιμές μίσθωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την πτώση πωλήσεων

Auto - Moto
Ομαδική αγωγή κατά της Tesla για τους ισχυρισμούς αυτόνομης οδήγησης

Ομαδική αγωγή κατά της Tesla για τους ισχυρισμούς αυτόνομης οδήγησης

Auto - Moto
Δια χειρός Έλον Μασκ: Άνοιξε το πρώτο εστιατόριο με σερβιτόρους ρομπότ, drive-in cinema και happy meals

Δια χειρός Έλον Μασκ: Άνοιξε το πρώτο εστιατόριο με σερβιτόρους ρομπότ, drive-in cinema και happy meals

Διεθνή

NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

healthstat.gr
Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Ανακαλείται γάλα σόγιας Alpro μετά από παράπονα καταναλωτών

Ανακαλείται γάλα σόγιας Alpro μετά από παράπονα καταναλωτών

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Καρκίνος μαστού: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φαρμάκου των BioNTech – Duality

Καρκίνος μαστού: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φαρμάκου των BioNTech – Duality

healthstat.gr