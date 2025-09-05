Η Tesla πρότεινε πακέτο αμοιβών 1 τρισ. δολαρίων για τον Ίλον Μασκ

Το σχέδιο και οι προϋποθέσεις που θα κάνουν τον Ίλον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε ένα νέο πακέτο αμοιβών για τον Ίλον Μασκ, το οποίο θα επέτρεπε στον διευθύνοντα σύμβουλο να κερδίσει το εντυπωσιακό ποσό του 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, εάν καταφέρει μια σειρά από απαιτητικούς στόχους.

Το σχέδιο θα μπορούσε να προβλέπει την απονομή μετοχών ύψους 12% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Tesla, εάν ο Μασκ καταφέρει να μεγαλώσει την αξίας της εταιρείας, να αυξήσει τα κέρδη της και να επιτύχει διάφορους λειτουργικούς στόχους.

Εξηγώντας το σχέδιο, το διοικητικό συμβούλιο της Tesla ανέφερε πως είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνει ο Μασκ στην εταιρεία μακροπρόθεσμα, με κατάλληλα κίνητρα.

Υποστηρίζουν ότι η Tesla μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας κοινωνίας που «εκδημοκρατίζει τα αυτόνομα αγαθά και τις υπηρεσίες», δημιουργώντας και πωλώντας «καινοτόμες και οικονομικά προσιτές τεχνολογίες σε κλίμακα».

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ και Καθλίν Γουίλσον- Τόμσον είπαν πως «πιστεύουμε ότι το μοναδικό όραμα του Ίλον είναι ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση σε αυτό το κρίσιμο σημείο καμπής. Αναγνωρίζουμε επίσης την τρομερή φύση αυτού του εγχειρήματος και, ως εκ τούτου, τη σημασία του να έχουμε έναν ηγέτη που δεν είναι μόνο πρόθυμος και ικανός, αλλά και έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση. Με απλά λόγια, η διατήρηση και η παροχή κινήτρων στον Ίλον είναι θεμελιώδης για την επίτευξη αυτών των στόχων της Tesla και την ανάδειξή της στην πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία».

Το σχέδιο της Tesla

Σύμφωνα με το σχέδιο της Tesla, ο Μασκ θα εισέπραττε μετοχές σε δόσεις όσο η αξία της Tesla θα αυξάνεται, από περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σήμερα. Για να επιτύχει τη μέγιστη πληρωμή μετοχών, πρέπει να αυξήσει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς της Tesla στα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό, επισημαίνει η Tesla, είναι «περίπου ίσο με τις συνδυασμένες κεφαλαιοποιήσεις αγοράς καθεμίας από τις Meta, Microsoft και Alphabet» σήμερα.

Οι δόσεις του πακέτου πληρωμής θα καταβληθούν επίσης εάν η Tesla παραδώσει 20 εκατομμύρια οχήματα, πουλήσει 10 εκατομμύρια ενεργές συνδρομές FSD, πουλήσει ένα εκατομμύριο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, θέσει σε εμπορική λειτουργία 1 εκατομμύριο Robotaxis ή πραγματοποιήσει προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Προτρέποντας τους μετόχους να υποστηρίξουν την πρόταση, οι Ντέλχολμ και Γουίλσον - Τόμσον υποστήριξαν πως «εάν ο Ίλον επιτύχει όλα τα ορόσημα απόδοσης στο πλαίσιο αυτού του Βραβείου Απόδοσης Διευθύνοντος Συμβούλου 2025, η ηγεσία του θα ωθήσει την Tesla να γίνει η πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία».

H Tesla του Μασκ

Ο Μασκ κατέχει σήμερα 410 εκατομμύρια μετοχές της Tesla, αξίας 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τιμή κλεισίματος της Πέμπτης. Αυτό το μερίδιο, μαζί με τα μερίδιά του στην xAI, την εταιρεία πυραύλων SpaceX και αρκετές άλλες εταιρείες που έχει ιδρύσει και διευθύνει, τον έχουν καταστήσει τον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη, αξίας 378 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη λίστα του Bloomberg.

Επί του παρόντος, έχει δικαίωμα αγοράς επιπλέον 304 εκατομμυρίων μετοχών της Tesla, αλλά ένας δικαστής στο Ντέλαγουερ έχει δύο φορές απορρίψει το πακέτο αποδοχών του 2018 ως παράνομο. Αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν παρά τη συντριπτική έγκριση των μετόχων της Tesla, δύο φορές. Η εταιρεία προσπάθησε ξανά να χορηγήσει αυτές τις επιλογές στον Μασκ φέτος, και προσθέτοντας αυτές τις επιλογές, τώρα κατέχει το 18% των μετοχών της εταιρείας.

Η αξία των μετοχών της Tesla σχεδόν διπλασιάστηκε σε τιμή ρεκόρ από την ημέρα των εκλογών μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 2024, καθώς οι επενδυτές υπολόγιζαν ότι οι στενοί δεσμοί του με τον Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν ένα όφελος για την Tesla. Αλλά η Tesla αντιμετώπισε διαμαρτυρίες και πτώση των πωλήσεων και των κερδών της λόγω της αντίδρασης σε αυτούς τους δεσμούς, πολύ πριν ο Μασκ συγκρουστεί και αποχωρήσει από την ομάδα του Τραμπ. Όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια αυτών των κερδών για τη μετοχή της Tesla. Οι μετοχές έχουν ανακτήσει μέρος αυτών των απωλειών, αλλά εξακολουθούν να έχουν μειωθεί κατά 26% από την κορύφωσή τους τον Δεκέμβριο.

Τι λένε οι αναλυτές

Η προτεινόμενη συμφωνία ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από την Tesla για τον Ίλον Μασκ είναι «ένα τεράστιο πακέτο χωρίς προηγούμενο στην εταιρική Αμερική», αναφέρει το Bloomberg.

Το σχέδιο προσφέρει ένα απροσδόκητο οικονομικό όφελος και διευρυμένο έλεγχο της εταιρείας στον Μασκ, ο οποίος είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μετά την απόρριψη του πακέτου του 2018, αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Ενώ η Tesla ασκεί έφεση κατά της απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο αναζητά άλλους τρόπους για να αποζημιώσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής αποζημίωσης μετοχών στις αρχές Αυγούστου, αξίας περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων» εξηγεί το Bloomberg.

Οι Financial Times προβλέπουν ότι «η ίδια η κλίμακα της συμφωνίας είναι πιθανό να αναζωπυρώσει μια έντονη συζήτηση για τα κέρδη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο» και επισημαίνουν ότι η επίτευξη της μέγιστης αποζημίωσης των 423 εκατομμυρίων μετοχών θα είναι «εξαιρετικά δύσκολη».

«Ο Μασκ θα πρέπει να αυξήσει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς της Tesla στα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από 1,09 τρισεκατομμύρια δολάρια σήμερα. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο από αυτό της Nvidia, η οποία είναι σήμερα η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο με αξία 4,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων» σύμφωνα με τους FT.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι η πρόταση θα δώσει επίσης στον Μασκ αυξημένη δύναμη ψήφου στους κόλπους της Tesla

Με πληροφορίες του Guardian/FT/Bloomberg/CNN





