Επιχειρήσεις

Στον FTSE 100 η μετοχή της Metlen
Μόλις ένα μήνα μετά την είσοδο της Metlen στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η FTSE-Russell ανακοίνωσε την ένταξη της μετοχής της Metlen στον δείκτη FTSE 100, του London Stock Exchange.

Η μετοχή του ελληνικού ομίλου εισάγεται στον δείκτη μόλις ένα μήνα μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν θα εφαρμοστούν την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στο κλείσιμο της συνεδρίασης, και θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Metlen θα καταλαμβάνει την 67η θέση στον FTSE 100 βάσει κεφαλαιοποίησης.

Ο επικεφαλής του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε:

«Η ένταξη της METLEN στον δείκτη FTSE 100, σε χρόνο λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας της εταιρείας μας. Αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε περήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον FTSE 100 διαπραγματευόμενη σε ευρώ.

Αυτό το επίτευγμα είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους. Δημιουργεί σε όλους μας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και ακόμη πιο δυνατά τα επόμενα χρόνια, πετυχαίνοντας σταθερά τους στόχους μας.»

