Theon: Έσοδα 183,7 εκατ. ευρώ και νέες παραγγελίες 167,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2025

Σημαντική αύξηση εσόδων της Theon και ισχυρή εισροή νέων παραγγελιών.

Η Theon κατέγραψε το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο της 28ετούς ιστορίας της, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο του 2025. Η εταιρία σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων, ισχυρή εισροή νέων παραγγελιών και επίτευξη των οικονομικών της στόχων, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή αναπτυξιακή της δυναμική.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 183,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 20,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες εκτινάχθηκαν στα 167,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 118% σε ετήσια βάση, με σημαντική ζήτηση από αγορές του εξωτερικού. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε σε 622,2 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, ενισχυμένο κατά 45% έναντι της περσινής περιόδου, ενώ σε αυτό προστίθενται συμπληρωματικά δικαιώματα αγοράς ύψους 378,2 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 47,4 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 25,8%, επιβεβαιώνοντας την κορυφαία κερδοφορία της εταιρίας στον κλάδο. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,48 ευρώ, αυξημένα κατά 17,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Κατά την περίοδο, η Theon υπέγραψε πολυάριθμα συμβόλαια για συστήματα νυχτερινής όρασης και νέα ψηφιακά οπτρονικά προϊόντα, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένες διαδικασίες διαγωνισμών για περαιτέρω έργα. Στρατηγικά, η εταιρία προχώρησε στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος προϊόντων επαυξημένης πραγματικότητας A.R.M.E.D., διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, και λάνσαρε την πρωτοβουλία «THEON Next», με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων AR λύσεων για συστήματα επόμενης γενιάς. Παράλληλα, δρομολογεί εξαγορές, επενδύσεις και συνεργασίες για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας στρατιώτη του μέλλοντος.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Theon, Κρίστιαν Χατζημηνάς, τόνισε ότι τα ιστορικά υψηλά έσοδα του εξαμήνου επιβεβαιώνουν τη δύναμη του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρίας και την εμπιστοσύνη των πελατών. Αναφέρθηκε, επίσης, στη στρατηγική σημασία της εξαγοράς της Kappa Optronics και στην έναρξη της πρωτοβουλίας THEON Next, υπογραμμίζοντας πως αποτελούν ορόσημα που ενισχύουν περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.