Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Leonardo Hotels: Το NYX HOTEL THESSALONIKI ξεκινά τη λειτουργία του

Leonardo Hotels: Το NYX HOTEL THESSALONIKI ξεκινά τη λειτουργία του
Με πληρότητα που ξεπέρασε το 90% ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, το NYX HOTEL THESSALONIKI άνοιξε τις πόρτες του τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το νέο ξενοδοχείο της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, που από το 2017 έχει αναλάβει την ανάπτυξη του Ομίλου Fattal Hotels σε Ελλάδα και Κύπρο, αποτελεί επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Με την αξιοποίηση ενός κτιρίου που παρέμενε για χρόνια αναξιοποίητο στην αρχή της Τσιμισκή, το NYX HOTEL THESSALONIKI δίνει νέο παλμό στο κέντρο της πόλης. Η επιλογή τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία: λίγα μόλις βήματα από τα Λαδάδικα, η Θεσσαλονίκη, με τον ισχυρό πολιτιστικό της χαρακτήρα, τη δυναμική πανεπιστημιακή κοινότητα και τη στρατηγική της θέση ως πύλη προς τα Βαλκάνια, αποτελεί ιδανικό σημείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου. Πρόκειται για την πρώτη πόλη της Βόρειας Ελλάδας όπου επενδύει η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, λειτουργώντας ως «άγκυρα» για την περιοχή και σημείο σύγκλισης εταιρικής και leisure ζήτησης.

Το NYX HOTEL THESSALONIKI διαθέτει 130 δωμάτια και σουίτες, πλήρως εξοπλισμένα με smart TVs, θύρες USB και υψηλής ταχύτητας Wi-Fi, για άνετη και απρόσκοπτη διαμονή. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν lounge bar και εστιατόριο με urban αισθητική, γυμναστήριο, business lounge, co-working υποδομές και αίθουσες συνεδρίων για επαγγελματικές αλλά και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Η υπογραφή της Tatiana Violari στο interior design, τα έργα του street artist Gera1 και οι εμβληματικές δημιουργίες του Kenneth Cobonpue ενισχύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ξενοδοχείου, προσφέροντας μια εμπειρία όπου η φιλοξενία συναντά την τέχνη και τον σύγχρονο αστικό πολιτισμό.

Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, δήλωσε: «Το NYX HOTEL THESSALONIKI είναι ένας προορισμός από μόνος του με urban design, άνεση και εμπειρίες που αποτυπώνονται. Η θερμή ανταπόκριση και οι κρατήσεις, από την πρώτη στιγμή, επιβεβαιώνουν πως η Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμη για αυτού του είδους τη φιλοξενία.

Ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Ρόνι Αλόνι, ανέφερε:
«Με το NYX HOTEL THESSALONIKI ενισχύουμε στρατηγικά την παρουσία μας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Επενδύουμε σε πόλεις με ταυτότητα και μέλλον. Οραματιζόμαστε μια νέα σχέση ανάμεσα στη φιλοξενία και την αστική εμπειρία: να δημιουργούμε χώρους που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στην περιοχή και θέλουμε το NYX HOTEL THESSALONIKI να είναι σύμβολο αυτής της δυναμικής».

Η φιλοσοφία του Ομίλου Fattal στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την αυθεντική εμπειρία, το σύγχρονο design και τη βαθιά κατανόηση του σύγχρονου ταξιδιώτη. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πέντε ξεχωριστά brands (Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, Leonardo Limited Edition και το lifestyle brand NYX Hotels) που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε 21 χώρες και περισσότερα από 300 ξενοδοχεία συνολικά παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean έχει ήδη δημιουργήσει 11 ξενοδοχεία (4 στην Ελλάδα και 7 στην Κύπρο), με στόχο να φτάσει τα 15 μέχρι το 2026. Κάθε νέα επένδυση βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση της αγοράς, σεβασμό στην τοπική κουλτούρα και στόχο τη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και την οικονομία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

NETWORK

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

Τελικά η διατροφική χοληστερίνη επηρεάζει τη χοληστερίνη στο αίμα;

healthstat.gr
Από την πρώτη έμμηνο ρύση μέχρι την εμμηνόπαυση: Οδηγός επιβίωσης για τις γυναίκες

Από την πρώτη έμμηνο ρύση μέχρι την εμμηνόπαυση: Οδηγός επιβίωσης για τις γυναίκες

healthstat.gr
Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Το καλύτερο τσάι για τη μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με διαιτολόγο

Το καλύτερο τσάι για τη μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με διαιτολόγο

healthstat.gr