Ρεκόρ πωλήσεων για τη Lego

Η Lego, η δανέζικη εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι πωλήσεις της στο πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 34,6 δισ. κορωνών δηλαδή 5,43 δισ. δολάρια.

Βασικός λόγος έιναι οι συνεργασίες της με άλλες μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Formula One και Jurassic Park, που τη βοήθησαν να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της.

«Η αγορά παιχνιδιών επέστρεψε στην ανάπτυξη φέτος, αλλά την ξεπερνάμε και κατακτούμε μερίδιο αγοράς», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lego, Niels Christiansen, προσθέτοντας ότι η ευρύτερη αγορά παιχνιδιών είχε αυξηθεί κατά σχεδόν 7%. Η Lego ανέφερε ανάπτυξη σε όλες τις αγορές της, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, όπου αντιμετώπισε προκλήσεις τα τελευταία χρόνια.

Οι συνεργασίες με μάρκες όπως η Formula One, το Fortnite και το Jurassic Park βοήθησαν στην αύξηση των πωλήσεων σε ποικίλα τμήματα καταναλωτών, πρόσθεσε ο Christiansen.

Τα λειτουργικά κέρδη για τους πρώτους έξι μήνες αυξήθηκαν κατά 10% στα 9 δισ. κορώνες, υποστηριζόμενα από το παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής της Lego, το οποίο εκτείνεται σε έξι εργοστάσια σε Δανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Μεξικό, Κίνα και Βιετνάμ.

«Έχουμε μια λογική δομή στην αλυσίδα εφοδιασμού μας. Έτσι, η λογική που εφαρμόζουμε είναι ότι θα θέλαμε να παράγουμε το προϊόν όσο το δυνατόν πιο κοντά στους καταναλωτές», δήλωσε ο Christiansen, προσθέτοντας ότι η εταιρεία κατάφερε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των δασμών.

Η Lego επεκτείνει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής της στο Μοντερέι του Μεξικού και στην Ουγγαρία, ενώ η κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Ο Christiansen διευκρίνισε ότι η μονάδα στη Βιρτζίνια σχεδιάστηκε για ανάπτυξη και όχι ως απάντηση στους δασμούς.

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν με διψήφιο ρυθμό, με τον Christiansen να σημειώνει ότι η τοπική αγορά παιχνιδιών έχει επιστρέψει σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης από ό,τι τα τελευταία χρόνια.

Η οικογενειακή επιχείρηση λάνσαρε ένα ρεκόρ 314 νέων σετ κατασκευών το πρώτο εξάμηνο του 2025 και επεκτείνει την καταναλωτική της βάση μέσω συνεργασιών με μάρκες, όπως οι Bluey και One Piece. Το 2026 αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της και μία συνεργασία με την Pokémon.

Οι ανταγωνιστές της Lego, συμπεριλαμβανομένης της Mattel, κατασκευαστής της Barbie, και η Hasbro, κατασκευαστής του Μικρού μου Πόνι, παραμένει πιο εκτεθειμένη στην αστάθεια των δασμών λόγω της εξάρτησής της από την κινεζική παραγωγή.

