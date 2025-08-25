Games
Στη σύσταση της ενεργειακής εταιρείας CBK προχώρησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Στόχος η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στη σύσταση της ενεργειακής εταιρείας CBK GROUP Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία προχώρησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 800.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα, η οποία αποτελεί και τον μοναδικό μέτοχο. Το κεφάλαιο κατανέμεται σε 8.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας 100 ευρώ εκάστη, ενώ η διάρκεια ζωής της εταιρείας έχει οριστεί στα 100 έτη, μέχρι τον Αύγουστο του 2125.

Βασικός σκοπός της CBK GROUP είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και η εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο την ενίσχυση της πράσινης ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη διοίκηση της νέας εταιρείας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Γεώργιος Μπούκης, εκπρόσωπος της Τράπεζας, ενώ Αναπληρωτής Πρόεδρος ανέλαβε ο CEO της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, Παναγιώτης Τουρναβίτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται συνολικά από εννέα μέλη με θητεία τεσσάρων ετών, ενώ η εταιρεία θα δεσμεύεται νομικά από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, μεμονωμένα.

Η ίδρυση της CBK GROUP είχε ήδη προαναγγελθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2024, ως στρατηγικό βήμα της Τράπεζας για τη διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μέσα από την κίνηση αυτή, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στη βιώσιμη ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της.

