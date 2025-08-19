Transaction Banking: Η Alpha Bank ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο των επιχειρηματικών workshops

Μεγάλη επιτυχία είχαν τα workshops για το Transaction Banking που οργάνωσε η Alpha Bank.

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία τον πρώτο κύκλο των επιχειρηματικών workshops για το Transaction Banking, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον περισσότερων από 70 εταιρειών και πάνω από 100 στελεχών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Οι εκδηλώσεις επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση και αξιοποίηση νέων εργαλείων Trade Finance και Treasury, ενώ αποτέλεσαν παράλληλα πεδίο διαλόγου μεταξύ επιχειρηματιών και ανώτερων στελεχών της Τράπεζας για βέλτιστες πρακτικές και σύγχρονες προκλήσεις.

Στο Ηράκλειο, η θεματική αφορούσε τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών υπηρεσιών transaction banking, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές μέσω εξειδικευμένων εργαλείων Trade Finance και Treasury. Στην Αθήνα, τον Ιούλιο, παρουσιάστηκαν τα προϊόντα αιχμής της Τράπεζας, λύσεις που ανταποκρίνονται στις μεταβολές των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς και μια εκτενής ανάλυση για τις τάσεις της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, με έμφαση στις επιπτώσεις από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.

Στους ομιλητές συγκαταλέγονταν ανώτατα στελέχη της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο Βαγγέλης Πατρινός, Chief of Wholesale Trade Lending and Transaction Banking, ο Παναγιώτης Καπόπουλος, Chief Economist, η Κική Καραγιάννη, Trading & Treasury Sales Director, ο Γιώργος Μαρκουΐζος, Transaction Banking Sales Manager, και η Ιωάννα Αποστολίδη, Trading & Treasury Sales, Προϊόντα Διεθνών Αγορών.

Ο Αλέξανδρος Μανάτος, Transaction Banking Solutions Director της Alpha Bank, τόνισε: «Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των εταιρικών εκδηλώσεων που πραγματοποίησε το Transaction Banking της Alpha Bank σε Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με την ενεργή συμμετοχή σημαντικών στελεχών από τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι εκδηλώσεις εστίασαν σε εξειδικευμένα εργαλεία Trade Finance και Treasury, αναδεικνύοντας λύσεις όπως Import LC Discounting και καινοτόμα προϊόντα αντιστάθμισης ενεργειακού κινδύνου (Energy Swaps). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές λύσεις που προσφέρει η Alpha Bank, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων των επιχειρήσεών τους».

Με τον πρώτο αυτό κύκλο ολοκληρωμένο και με προγραμματισμό για συνέχιση των εκδηλώσεων από τον Σεπτέμβριο σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, η Alpha Bank επιβεβαιώνει τη στρατηγική της θέση στον χώρο του Transaction Banking και τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις.