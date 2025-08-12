Games
H METLEN παρέδωσε το Athens-3 (ATH3) για την Digital Realty: τo μεγαλύτερο Data Center στην Ελλάδα

Το μεγαλύτερο Data Center στην Ελλάδα, το Athens-3 (ATH3) Data Center, παρέδωσε επισήμως η METLEN, μέσω της M Power Projects, για λογαριασμό της Digital Realty.

Το μεγαλύτερο Data Center στην Ελλάδα, το Athens-3 (ATH3) Data Center, παρέδωσε επισήμως η METLEN, μέσω της M Power Projects, για λογαριασμό της Digital Realty.

Το εν λόγω έργο, το οποίο η METLEN είχε αναλάβει να κατασκευάσει ως Κύριος Ανάδοχος (General Contractor) αποτελεί ένα κρίσιμο έργο υποδομής, με τις εγκαταστάσεις του να βρίσκονται στο Κορωπί, Αττικής. Το ATH3 προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες τόσο αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων όσο και παγκόσμιου cloud connectivity, εξυπηρετώντας πελάτες στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως.

Με την ολοκλήρωση και παράδοση του ATH3, η Ελλάδα απέκτησε ένα από τα πλέον εξελιγμένα Data Centers, το οποίο πληροί τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφάλειας, απόδοσης και βιωσιμότητας. Μάλιστα, έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του σημασία για την περιοχή και την αναπτυξιακή του προοπτική.

Το ATH3 data center έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα Athens-1 & Athens-2 (ATH1 & ATH2) και Heraklion-1 (HER1) της Digital Realty στην Ελλάδα.

Η METLEN παραμένει αφοσιωμένη στη συνεχή ανάληψη έργων τεχνολογικών υποδομών που θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως κεντρικό κόμβο δεδομένων και ψηφιακών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω και του Τομέα M Power Projects που συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά σε αγορές με υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις.

Η Digital Realty, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα των data centers παγκοσμίως, διαθέτει πάνω από 300 εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 25 χώρες και αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων data centers, φιλοξενίας εξοπλισμού (colocation) και διασύνδεσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η συνεργασία της METLEN με την Digital Realty στην Ελλάδα, αναδεικνύει μια νέα δυναμική της Μ Power Projects στην αγορά των Data Centers, προσθέτοντας στο portofolio της έργα υψηλής τεχνολογικής αξίας.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Metlen: Ψήφο εμπιστοσύνης από Prem Watsa και Morgan Stanley – Μια ανάσα από τα 52 ευρώ η μετοχή

Εγκρίθηκε το αίτημα της Metlen PLC για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Metlen ΑΕ

Ο διεθνής Τύπος για την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Metlen: Αίτημα στην Κεφαλαιαγορά για squeeze out της

Β. Κικίλιας: 103 έργα για επάρκεια νερού στα πιο απομακρυσμένα και μικρά νησιά

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Green Tank: Σε υψηλό τριμήνου η εγχώρια κατανάλωση αερίου τον Ιούλιο 2025 λόγω αύξησης +19.4% στον ηλεκτρισμό και +4% τα δίκτυα

Τζόκερ: Όταν ένας τυχερός με 5 ευρώ «σήκωσε» 19,8 εκατ. ευρώ - Οι τυχεροί αριθμοί

Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μεσημέρι και βράδυ για να παραμένει fit και λαμπερή στα 56 της

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Ποιες κρέμες καταπολεμούν τις κηλίδες και τα σημάδια γήρανσης

