H CRIVIT υποστηρίζει την Lidl-Trek με ρούχα ομάδας για εκτός αγωνιστικής χρήσης

H CRIVIT υποστηρίζει την Lidl-Trek με ρούχα ομάδας για εκτός αγωνιστικής χρήσης
Η CRIVIT ανεβαίνει στη σέλα μαζί με την επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας Lidl-Trek εμπνέοντας έναν δραστήριο τρόπο ζωής για όλους. .

Το brand αθλητικού εξοπλισμού και ένδυσης συνεχίζει τη συνεργασία με την επιτυχημένη ομάδα, η οποία διανύει την καλύτερη της σεζόν μέχρι σήμερα. Η χορηγία CRIVIT x Lidl-Trek εξοπλίζει τους επαγγελματίες αθλητές με ρούχα ομάδας για χρήση εκτός αγώνων, υποστηρίζοντάς τους όχι μόνο στην προετοιμασία για προπόνηση και αγώνες, αλλά και στον ρόλο τους ως πρότυπα που προωθούν έναν δραστήριο τρόπο ζωής.

Αθλητικός ή απλώς δραστήριος – η κίνηση είναι το παν

Μέσω της χορηγίας, η CRIVIT, το brand για αθλητική ένδυση και εξοπλισμό, στοχεύει να εμπνεύσει όλους να ακολουθήσουν έναν δραστήριο τρόπο ζωής για περισσότερη ευεξία – βασικό στοιχείο της αποστολής του brand. Η ανατροπή; Η συνεργασία δεν αφορά την απόδοση την ημέρα του αγώνα, αλλά το τι συμβαίνει όταν η πίεση μειώνεται και τα πετάλια συνεχίζουν να γυρίζουν. Ως εκ τούτου, η CRIVIT παρέχει στην Lidl-Trek ρούχα ομάδας για χρήση εκτός αγώνων. Οι εμφανίσεις της ομάδας φέρουν επίσης το λογότυπο της CRIVIT στα μανίκια, προβάλλοντας εμφανώς τη συνεργασία.

Η Lidl-Trek είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στον χώρο της ποδηλασίας, με τρεις συναρπαστικές ομάδες: ανδρική, γυναικεία και αναπτυξιακή. Η ομάδα αποτελείται από 65 αθλητές από 20 διαφορετικές χώρες, που συμμετέχουν τακτικά σε παγκοσμίου φήμης αγώνες ποδηλασίας. Το 2025, η Lidl-Trek κέρδισε πολλές φάσεις στους πιο σημαντικούς αγώνες: το Tour de France και τις ανδρικές και γυναικείες εκδόσεις του Giro d’Italia. Η αποστολή της ομάδας ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτή της συνεργασίας CRIVIT x Lidl-Trek: Να «γίνουμε η καλύτερη ομάδα ποδηλασίας δρόμου στον κόσμο και να εμπνεύσουμε περισσότερους ανθρώπους να κάνουν ποδήλατο».

Από μέσο μεταφοράς σε τρόπο σκέψης

Η αθλητική ένδυση που παρέχεται περιλαμβάνει ελαφριά, αναπνεύσιμα ρούχα σχεδιασμένα για άνεση και στυλ – ιδανικά για ταξίδια, χαλάρωση και κάθε είδους δραστηριότητες εκτός αγωνιστικής. Αυτό ισχύει για όλη την ομάδα, όχι μόνο για τους αθλητές: Όλοι στην Lidl-Trek είναι εξοπλισμένοι με τα λειτουργικά, άνετα και ευέλικτα ρούχα ομάδας της CRIVIT. Σύμφωνα με την καθημερινή δραστηριότητα, η συνεργασία στοχεύει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ενσωματώσουν τη δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους.

Οι επαγγελματίες της Lidl-Trek, όπως ο Jonathan Milan, που πρόσφατα πανηγύρισε τη νίκη με την πράσινη φανέλα στο Tour de France, πιστεύουν ότι ο κατάλληλος εξοπλισμός μπορεί να είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης: «Ακόμα και όταν δεν είμαστε σε αγωνιστική δράση, νιώθουμε πιο άνετα με casual, athleisure-style ρούχα για ταξίδια και καθημερινές δραστηριότητες – γιατί μας αρέσει να παραμένουμε δραστήριοι και εκτιμούμε ρούχα που ταιριάζουν στη δυναμική μας», δήλωσε ο Jonathan Milan. «Τα ρούχα ομάδας που υποστηρίζουν τον τρόπο ζωής μας εκτός αγώνων μας βοηθούν να διατηρούμε το ομαδικό πνεύμα. Μας αρέσει που δείχνουν σε όλους πόσο εύκολα μπορεί κανείς να ενσωματώσει τον αθλητισμό στην καθημερινή ζωή με ένα προσιτό, ποιοτικό brand όπως η CRIVIT».

Για όσους εμπνέονται από τον ενθουσιασμό των αθλητών της Lidl-Trek για την κίνηση εντός και εκτός δρόμου, η CRIVIT προσφέρει ό,τι χρειάζεται ένας επίδοξος ερασιτέχνης αθλητής. Το brand διαθέτει εξοπλισμό για μια μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και υπαίθριων δραστηριοτήτων όπως fitness, ποδηλασία, κάμπινγκ και outdoor, τρέξιμο, ομαδικά και διασκεδαστικά αθλήματα, χειμερινά ή θαλάσσια σπορ.

