Metlen: Ψήφο εμπιστοσύνης από Prem Watsa και Morgan Stanley – Μια ανάσα από τα 52 ευρώ η μετοχή

Η Metlen συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους επενδυτές, καθώς η εταιρεία απολαμβάνει σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης από κορυφαίους διεθνείς οίκους. Ο Prem Watsa, ο επικεφαλής της Fairfax Financial Holdings, ενίσχυσε το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία, το οποίο πλέον ανέρχεται στο 9,25% του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσω της Hamblin Watsa Investment Counsel, ο Καναδός επενδυτής ελέγχει πλέον 11.938.047 μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Την ίδια στιγμή, η Morgan Stanley επαναφέρει την κάλυψη της Metlen, μετά την πρόσφατη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο αμερικανικός οίκος τονίζει τη συνδυασμένη δύναμη της υψηλής ανάπτυξης, αυστηρής κεφαλαιακής πειθαρχίας και της σημαντικής υποτίμησης της εταιρείας σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Η Morgan Stanley αποδίδει στην εταιρεία σύσταση "Overweight" και καθορίζει τιμή-στόχο τα 66 ευρώ ανά μετοχή, με περιθώριο ανόδου 34%, ενώ το θετικό σενάριο προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη αξία, φτάνοντας τα 85 ευρώ.

Η ένταξη της Metlen στον δείκτη FTSE 100, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Σεπτεμβρίου, θεωρείται καταλύτης για τη στρατηγική αναβάθμιση της εταιρείας, ενισχύοντας τη ροή κεφαλαίων και την αναγνώριση από θεσμικούς επενδυτές. Η αγορά αποτιμά τη μετοχή με δείκτη EV/EBITDA 8,4 φορές για το 2025 και 5,0 φορές για το 2028, σε μια στιγμή που οι κλάδοι των integrated utilities και defence, που θα συμβάλλουν με το 70% του EBITDA το 2028, αποτιμώνται υψηλότερα στην αγορά.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η μετοχή της Metlen έχει εύλογη αξία μεταξύ 78 και 93 ευρώ, με αύξηση της τάξεως του 60% έως 90% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των 50 ευρώ. Σημειώνεται επίσης ότι η αγορά φαίνεται να μην αποδίδει αξία στον τομέα των μετάλλων, παρόλο που η συμβολή του στην εταιρεία φτάνει το ένα τρίτο της συνολικής αξίας.

Το στρατηγικό σχέδιο της Metlen προβλέπει διπλασιασμό του EBITDA σε 1,9-2,1 δισ. ευρώ μέχρι το 2028, με το 60% της αύξησης να προέρχεται από βασικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 40% από νέα έργα στον τομέα των κυκλικών και κρίσιμων μετάλλων και άμυνας. Παρά τις επενδύσεις ύψους 2,6 δισ. ευρώ μέχρι το 2028, η εταιρεία αναμένεται να παραμείνει θετική σε ελεύθερες ταμειακές ροές και να επιτύχει απόδοση 13% για την περίοδο 2028-2030.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, τα σενάρια για τη μετοχή της Metlen κυμαίνονται από το θετικό (με υψηλότερες τιμές ενέργειας και αλουμινίου) έως το αρνητικό (με πτώση τιμών και αυξημένα επιτόκια προεξόφλησης), με τη μετοχή να μπορεί να φτάσει τα 85 ευρώ στο θετικό σενάριο, ενώ στο αρνητικό σενάριο μπορεί να υποχωρήσει μέχρι τα 30 ευρώ.

