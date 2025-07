«Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»: Οι ελληνικές επιχειρήσεις που τιμήθηκαν για το success story τους

Επιχείρηση της Χρονιάς αναδείχθηκε η ΔΕΗ Α.Ε με το παράδειγμα επιτυχίας της να ξεχωρίζει τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Την πρώτη δεκαετία της διαδρομής τους γιόρτασαν φέτος τα βραβεία-θεσμός για το ελληνικό επιχειρείν, «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», τιμώντας ξανά τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν. Τα κορυφαία success stories της εγχώριας αγοράς επιβραβεύθηκαν στην Τελετή Απονομής των βραβείων-θεσμός του ελληνικού επιχειρείν, «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2025», που διοργάνωσε η Direction Business Network, τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025.

Στο Domus-Asteria Glyfada, παρουσία περισσότερων από 400 υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού κόσμου, τιμήθηκαν επιχειρήσεις και, φυσικά, οι άνθρωποι πίσω από αυτές, που ξεχώρισαν για τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν, βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις τους και παρουσιάζονται αναλυτικά στην πολυτελή 12η έκδοση «Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Βusiness Network, που μόλις κυκλοφόρησε.

Αναλυτικότερα, αρχικά τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές των κλάδων, που αποτελούν κορυφαίες επιχειρήσεις βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, βάσει κύκλου εργασιών, κερδών προ φόρων και ταμειακών διαθεσίμων.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία διακρίθηκαν οι: Άμβυξ Α.Ε. (Αλκοολούχα Ποτά), Inter Cars Greece Μ.ΕΠΕ (Ανταλλακτικά Οχημάτων), Αρμός Προκατασκευές (Βαριά Προκατασκευή), B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων (Βιομηχανία Ένδυσης), DDB A.E. (Διαφημιστικές Εταιρείες), Info Quest Technologies Μον. ΑΕΒΕ (Εισαγωγείς και Διανομείς Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Ειδών), Lamda Development (Εμπορικά Κέντρα), ΔΕΗ Α.Ε. (Ενέργεια), ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ (Εταιρείες Ταχυμεταφοράς), Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. (Ζυθοποιία), Παπαστράτος Μον. ΑΒΕΣ (Καπνικά Προϊόντα), Nef-Nef Α.Ε. (Λευκά Είδη), Tempo OMD Hellas A.E. (Media Specialists), DPG Digital Media Group Μον. Α.Ε. (Online Media), ΟΛΠ Α.Ε. (Οργανισμοί Λιμένων), Κωτσόβολος Next Gen Retail Services Μον. Α.Ε. (Retailers Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Ειδών), Όμιλος West (Sales Promotion), Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης AEE (Σούπερ Μάρκετ), Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΒΕΕ - Media Strom (Στρωματοποιία), V+O Greece (Σύμβουλοι Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων), Unison Facility Services Μον. Α.Ε. (Υπηρεσίες Facility Management), ΠΕΙΦΑΣΥΝ (Φαρμακαποθήκες - Συνεταιρισμοί) και ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. (Χαρτικά Ατομικής Υγιεινής - Tissue).

Επίσης, οι ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., Intrafashion Group ΑΒΕΕ, Market In ΑΕΒΕ, Μουστάκας Ν. Γεώργιος ΑΕΒΕ, Όμιλος AKTOR, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μον. Α.Ε. και Uni-Pharma Κλέων Τσέτης ΑΒΕΕ, τιμήθηκαν στην κατηγορία «Ανάπτυξη και Επενδύσεις», για τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία και τις δυναμικές επενδυτικές τους κινήσεις.

Βραβείο Turnaround Business απονεμήθηκε στην εταιρεία Notos Com Συμμετοχές ΑΕΒΕ για την επιτυχημένη επαναφορά της σε θετικό πρόσημο.

Στην κατηγορία «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» διακρίθηκαν οι εταιρείες Αραμπατζής Μιχαήλ ΑΒΕΕ - Ελληνική Ζύμη, Coffee Berry, Μπάρμπα Στάθης Μον. ΑΒΕΕ, Όμιλος Βιανέξ και Παπαστράτος Μον. ΑΒΕΣ, για τον εξωστρεφή προσανατολισμό τους και τη σταθερή ενίσχυση της παρουσίας τους σε διεθνείς αγορές.

Επιβραβεύθηκαν, επίσης, οι Platinum Greek Business Champions, επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατέγραψαν ταυτόχρονη αύξηση άνω του 20%, τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη προ φόρων. Αναλυτικότερα, σε αυτήν την κατηγορία βραβεία απονεμήθηκαν στις εταιρείες: Accenture Μον. Α.Ε., ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε., Inter Cars Greece Μ.ΕΠΕ, Κόσμος Σπορ Α.Ε. και Sky Express Α.Ε.

Επίσης, τιμήθηκαν οι Greek Business Champions, επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 10 εκατ. ευρώ αλλά μικρότερο από 100 εκατ. ευρώ και κατέγραψαν και αυτές ταυτόχρονη αύξηση μεγαλύτερη του 20%, τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη προ φόρων. Αναλυτικότερα, σε αυτήν την κατηγορία βραβεία απονεμήθηκαν στις εταιρείες: Actionline, Αυγοδιατροφική Α.Ε., Auto Value Α.Ε., Choose A.E., Γλάρος ΑΒΕΕ, Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ, Dasteri Systems Α.Ε., Entersoft & SoftOne, Food Plus ΑΕΒΕ, Forum Μον. Α.Ε., Frank and Fame A.E., GEM Travel A.E., Kalteq Μον. Α.Ε., Καπαρέλης ΕΠΕ, ΚΕΠΑ Αττικής ΑΤΕ, Korinthian Foods Μον. Α.Ε., Λαζούλας Π. Α.Ε. Exelixis, Λακιώτης Ευάγγελος Α.Ε., Lamda Malls Α.Ε., Meat House Μον. Α.Ε., Next Com A.E., Olympios Group, Παπαδόπουλος Γιάννης Α.Ε., Παπαηλίας Φίλιππος Μ.ΙΚΕ-Grefis Travel, Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε., Πίτσιας Α.Ε., Σουρωτή Α.Ε., Survey Digital Photovoltaics Μον. Α.Ε., Tanko Petfood Α.Ε., Texan ΑΒΕΕ, Τζώρτζης Α.Ε., Today Group Α.Ε., Versus Travel ΕΠΕ, Φλωρίδης Κρέατα Α.Ε., Χαλκίς ΑΒΕΕ και Χωριάτικη Ζύμη Α.Ε.

Με το Αριστείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας τιμήθηκε η πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Ιουλία Τσέτη.

Η διάκριση «Ιστορική Επιχείρηση» απονεμήθηκε στην Προνομιούχος ΑΕΓΑΕ Μον. Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τη μακρά πορεία τους στην ελληνική αγορά.

Τέλος, στην κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης, Επιχείρηση της Χρονιάς αναδείχθηκε η ΔΕΗ, μετά από ψηφοφορία μεταξύ 9.500 υψηλόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Υποψήφιες ήταν 20 από τις πιο σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες προέκυψαν από διαδικασία προεπιλογής, στην οποία προχώρησε η ειδική επιτροπή βραβεύσεων της διοργάνωσης μετά από έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων και της γενικότερης εικόνας και πορείας τους στην αγορά.

Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης, ενώ τη βραδιά άνοιξε ο εκδότης - διευθυντής της Direction Business Network, Ευάγγελος Παπαλιός, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως ο «θεσμός έχει χτιστεί για να τιμά τους αληθινούς ηγέτες του εγχώριου επιχειρείν που αποδεικνύουν -όχι στα λόγια αλλά με πράξεις- ότι η ανάπτυξη είναι εφικτή όταν υπάρχει σχέδιο, στρατηγική, αποφασιστικότητα και πίστη στο στόχο». Όπως σημείωσε, «αυτός ο θεσμός είναι ο φυσικός χώρος των υγιών δυνάμεων της αγοράς. Εδώ τα πραγματικά success stories του ελληνικού επιχειρείν βρίσκουν την αναγνώριση και τη στήριξη που τους αρμόζει. Όλοι όσοι θα τιμηθούν απόψε αλλά και συνολικά οι 650 βραβεύσεις σε 500 επιχειρήσεις τα τελευταία δέκα χρόνια, αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια Ελλάδα που εξελίσσεται, βελτιώνεται, παράγει και διαπρέπει. Μια Ελλάδα που μας κάνει όλους υπερήφανους».

Την Τελετή Απονομής τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καθώς και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Ο θεσμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μεγάλοι Χορηγοί ήταν ο Όμιλος Εταιρειών AKTOR και η Omoda & Jaecoo, ενώ χορηγοί ήταν οι Όμιλος Σκλαβενίτη, Όμιλος Βιανέξ, Σουρωτή και Διαμαντής Μασούτης. Υποστηρικτές ήταν οι εταιρείες Άμβυξ (Serkova), Πλαίσιο, nrg, FlexCar και Semeli Estate, ενώ Official Partners οι asterias Creative Design, Weber Shandwick, Image Pro και yellowgroove. Επίσης, τη διοργάνωση στήριξαν οι Polichromo (Ψηφιακές Εκτυπώσεις), Pressious Αρβανιτίδης (Εκτυπώσεις), Mass Courier (Διανομές) και eventora (voting platform).