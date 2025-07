Στήριξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Metlen στη δημόσια πρόταση της Metlen PLC

Το ΔΣ κρίνει ότι η συναλλαγή είναι επωφελής τόσο για τη Metlen όσο και για τους μετόχους της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της της Metlen εξέδωσε την αιτιολογημένη γνώμη του αναφορικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής που υπέβαλε η Metlen PLC, δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen που δεν κατέχει η βρετανική εταιρεία, με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές της Metlen PLC, ονομαστικής αξίας 11 ευρώ εκάστη, με αναλογία ανταλλαγής 1 προς 1.

Η δημόσια πρόταση, η οποία εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 26 Ιουνίου 2025, τέθηκε σε ισχύ στις 27 Ιουνίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 25 Ιουλίου 2025. Η πρόταση βασίζεται στις προβλέψεις του Ν. 3461/2006 και συνοδεύεται από ενημερωτικό και πληροφοριακό δελτίο που καλύπτουν τις νομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές της συναλλαγής.

Η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Metlen, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του Ν. 3461/2006, διαμορφώθηκε αφού εξετάστηκαν διεξοδικά τόσο τα δελτία του προτείνοντα όσο και η εμπεριστατωμένη έκθεση της ανεξάρτητης χρηματοοικονομικής συμβούλου, της Eurobank, που παρασχέθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της δημόσιας πρότασης.

Σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία ήταν η αποχή από τη λήψη απόφασης δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου, των κυρίων Ευάγγελου Μυτιληναίου και Χρήστου Γαβαλά, οι οποίοι, λόγω της σχέσης τους με τον προτείνοντα, δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωση της αιτιολογημένης γνώμης για λόγους διαφάνειας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Το διοικητικό συμβούλιο, μετά από ομόφωνη απόφαση των υπολοίπων μελών του, εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, κρίνοντας ότι η συναλλαγή είναι επωφελής τόσο για τη Metlen όσο και για τους μετόχους της. Στην αιτιολόγησή του επισημαίνει ότι η συγχώνευση υπό μία αγγλική μητρική εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των μετοχών, ιδίως μέσω της εισαγωγής των μετοχών της Metlen PLC στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και της αναμενόμενης ένταξής τους στον δείκτη FTSE 100.

Η στρατηγική σημασία της πρότασης εδράζεται στη δημιουργία μιας ενιαίας, διεθνούς ταυτότητας για τον Όμιλο Metlen. Η πρόσβαση σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αύξηση της ευελιξίας στην άντληση κεφαλαίων αναφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως θεμελιώδη πλεονεκτήματα της συναλλαγής.

Ο σκοπός της δημόσιας πρότασης είναι η ένταξη των μετοχών της Metlen στην κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και η διαπραγμάτευσή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE). Παράλληλα, έχει ήδη υποβληθεί και εγκριθεί αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της Metlen PLC στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που εξασφαλίζει διπλή διαπραγμάτευση και προσδίδει διεθνή εμβέλεια στο επενδυτικό προφίλ της Metlen.

Η διοίκηση της Metlen αναγνωρίζει ότι η διπλή εισαγωγή των μετοχών θα ενισχύσει τη θέση της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο, θα καταστήσει ευκολότερη την επικοινωνία με θεσμικούς επενδυτές και θα στηρίξει τη μετάβαση σε ένα πιο θεσμικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης.

Επιπροσθέτως, το διοικητικό συμβούλιο σημειώνει πως σημαντικοί μέτοχοι, μεταξύ των οποίων ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος και οι εταιρείες Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Melvet Investments Ltd, έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας το σύνολο των μετοχών που κατέχουν. Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν στο 21,59% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen. Ανάλογη υποστήριξη έχει εκφραστεί και από την Fairfax Financial Holdings Limited, η οποία αναμένεται να προσφέρει το σύνολο των μετοχών που ελέγχει, ποσοστό που υπερβαίνει το 6,4%, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της πρότασης.

Το σύνολο των μετοχών που ελέγχονται ή κατέχονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Metlen, την 2α Ιουλίου 2025, ανέρχεται σε 31.417.545, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ισχυρή εσωτερική συμμετοχή και ενδιαφέρον για την εξέλιξη της πρότασης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να αποτελέσει σταθμό για τη μελλοντική πορεία της Metlen, αναβαθμίζοντας το εταιρικό της προφίλ, διευρύνοντας τις επενδυτικές δυνατότητες και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο ενεργειακό και μεταλλευτικό τοπίο.