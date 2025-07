Metlen: Στο 8,34% ανήλθε η συμμετοχή της Fairfax μετά την απόκτηση 2,75 εκατ. μετοχών

H Fairfax, αν και δεν θεωρείται «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά τον νόμο 3556/2007, ασκεί εμμέσως τον σχετικό έλεγχο, διατηρώντας πλέον ισχυρή παρουσία στο μετοχικό κεφάλαιο της Metlen.

Σε ποσοστό 8,34% διαμορφώνεται πλέον η συνολική συμμετοχή της Fairfax Financial Holdings Limited στη Metlen, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία. Η αύξηση αυτή προήλθε κατόπιν άσκησης του δικαιώματος ανταλλαγής από ελεγχόμενες επιχειρήσεις της Fairfax, στο πλαίσιο του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί στις 28 Μαρτίου 2025.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου 2025, η Metlen διέθεσε 2.750.000 ίδιες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές στους ομολογιούχους, ανταλλάσσοντάς τες με ισόποσες ομολογίες, οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν. Η συναλλαγή αυτή αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της Fairfax μέσω των ελεγχόμενων εταιρειών της σε 8,34% του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Metlen.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της 2ας Ιουλίου 2025 από τη θυγατρική της Fairfax, FFHL Group Ltd., εννέα ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες που λειτουργούν υπό τον έλεγχο της απέκτησαν 1.875.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,31% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της METLEN, μετατρέποντας πλήρως την προηγούμενη συμμετοχή τους μέσω ανταλλάξιμων ομολογιών σε άμεση μετοχική συμμετοχή.

Σε συνδυασμό με τις μετοχές που κατείχαν ήδη τόσο οι εν λόγω εταιρείες όσο και άλλες θυγατρικές της FFHL Group Ltd., όπως οι HWIC Value Opportunities Fund, Odyssey Reinsurance (Barbados) Ltd. και οι ασφαλιστικές Eurolife FFH, η συνολική μετοχική συμμετοχή της FFHL Group Ltd. ανέρχεται πλέον σε 5,99%.

