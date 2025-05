Scaling Up Summit 2025 by EO Accelerator: Πώς επιχειρηματίες εκτοξεύουν τον κύκλο εργασιών τους από τα 250K στο 1 εκατομμύριο σε μόλις 36 μήνες

Περισσότερες από 180 αιτήσεις στο φετινό Summit από αυτούς που τολμούν να πετύχουν ό,τι μόνο το 4% καταφέρνει παγκοσμίως.

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε το Scaling Up Summit 2025, που διοργανώθηκε από τον EO Accelerator στις εγκαταστάσεις του The American College of Greece. Η εκδήλωση κατέγραψε μια εντυπωσιακή προσέλευση άνω των 180 υποψήφιων accelerators, οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τον νέο κύκλο του προγράμματος. Στο Summit παρευρέθηκαν επιχειρηματίες, decision makers και στελέχη εταιρειών που επέλεξαν να επιτύχουν το επόμενο μεγάλο βήμα, να ξεπεράσουν το φράγμα του 1 εκατ. ευρώ σε μόλις 36 μήνες και να συμπεριληφθούν στο 4% των επιχειρήσεων που καταφέρνουν να κάνουν πραγματικό scale-up.

Το Scaling Up Summit 2025 δεν ήταν απλώς μια επιχειρηματική εκδήλωση. Ήταν μια ευκαιρία σύνδεσης, γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών, γεμάτη από ανθρώπους που επιλέγουν καθημερινά την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και αναζητούν υποστήριξη από μια επιχειρηματική κοινότητα που κατανοεί τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους.

Η θεματολογία του Summit ακολούθησε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της μεθοδολογίας του Scaling Up: People, Strategy, Execution και Cash. Οι συμμετέχοντες εμβάθυναν σε θεματικές όπως η ενδυνάμωση και αποτελεσματική διαχείριση ομάδων, η διαμόρφωση στοχευμένης στρατηγικής, η βελτίωση παραγωγικότητας μέσω διαδικασιών και η διαχείριση ταμειακών ροών για βιώσιμη ανάπτυξη.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν καταξιωμένοι επιχειρηματίες που βοήθησαν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις τους να αναπτυχθούν μέσα από τη συμμετοχή τους στον EO Accelerator και μοιράστηκαν με το κοινό τις δικές τους αληθινές ιστορίες, προκλήσεις και επιτυχίες.

Σε μια εποχή γεμάτη επιφανειακές λύσεις, οι παρευρισκόμενοι ανακάλυψαν μια κοινότητα που τους καταλαβαίνει, έναν οργανισμό που ενισχύει το επιχειρηματικό τους όραμα, και μια συζήτηση που εμβαθύνει, όχι μόνο στο πώς να μεγαλώσουν μια επιχείρηση, αλλά στο γιατί να το κάνουν.

Το Scaling-Up Summit ενίσχυσε τη δικτύωση, την ανταλλαγή γνώσεων και αποτέλεσε μια ισχυρή υπενθύμιση πως οι πιο δυνατοί επιχειρηματίες δεν τα καταφέρνουν μόνοι τους, αλλά δίπλα σε ανθρώπους που τους εμπνέουν και τους βοηθούν να πάνε παρακάτω.

