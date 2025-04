Alpha Bank: «Η στήριξη της εξωστρέφειας και των επενδύσεων, πρωταρχικός μας στόχος»

Ο Πρόεδρος της Alpha Bank επανέλαβε τον στρατηγικό ρόλο της Τράπεζας στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Σημαντικά μηνύματα για τον ρόλο των τραπεζών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων έστειλε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, κατά την ομιλία του στο Delphi Economic Forum X, συμμετέχοντας στο πάνελ με τίτλο “Mobilizing Private Equity and Private Debt to Finance Investment in Infrastructure, Technology and Innovation”.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια καίρια φάση οικονομικής μετάβασης, όπου η καινοτομία, οι στρατηγικές επενδύσεις και η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την πλήρη ενσωμάτωση της χώρας στην παγκόσμια οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία του τραπεζικού τομέα ως καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη θετική δυναμική που παρουσιάζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως το ποσοστό τους ως προς το ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 15,3% το 2024 – ποσοστό σαφώς αυξημένο σε σχέση με τα επίπεδα της οικονομικής κρίσης, αλλά ακόμη χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ανέρχεται σε 22%. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει, σύμφωνα με τον κ. Τσιτσιράγκο, την ανάγκη επιτάχυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας.

Ο Πρόεδρος της Alpha Bank επανέλαβε τον στρατηγικό ρόλο της Τράπεζας στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζοντας πως βασική της προτεραιότητα είναι η υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και η προσέλκυση ξένων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών ιδιωτικών κεφαλαίων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στηρίζουμε ενεργά τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο παραγωγικότητας, εστιάζοντας στη μεγέθυνση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια».

Παράλληλα, επισήμανε ότι το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας καταγράφει σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια, με το 2023 να αποτελεί έτος ρεκόρ στην έκδοση δανείων. Επιπλέον, η Alpha Bank συμμετέχει ενεργά σε επενδύσεις υποδομών, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, τονίζοντας πως αυτή η συμμαχία τοποθετεί την Alpha Bank στο επίκεντρο της επιχειρηματικής διασύνδεσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τον πυρήνα της ΕΕ. «Μέσα από τη νέα αυτή εποχή, ενισχύουμε την προσφορά μας ως μέρος ενός πανευρωπαϊκού τραπεζικού δικτύου, φέρνοντας πιο κοντά την ελληνική επιχειρηματικότητα στις διεθνείς αγορές», δήλωσε, εκφράζοντας την προσδοκία η Τράπεζα να συμβάλει στη δημιουργία των «εθνικών πρωταθλητών» του μέλλοντος.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τσιτσιράγκος στάθηκε στην ανάγκη για συνέχιση και εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να απελευθερωθεί πλήρως το επενδυτικό δυναμικό της χώρας. Όπως είπε, είναι κρίσιμο να υπάρξει απλούστευση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση των κεφαλαιαγορών και παροχή φορολογικών κινήτρων σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια και η τεχνολογία.