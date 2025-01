Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ΣΕΒ μαζί στο Διεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Προτεραιότητα η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των εταιρειών απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις

Οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου «Corporate Governance, Sustainability & Diversity: Moving Forward», που διοργάνωσαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025, η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, φιλοξένησαν μια σειρά από πάνελ με ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τις σύνθετες παραμέτρους και πολυσήμαντες συνθήκες της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στο πάνελ με Θεματική «Applying the OECD Corporate Governance Principles (G20/OECD); Insights and lessons», ο συντονιστής κ. Χρήστος Γκόρτσος, Professor of Public Economic Law, Law School, National and Kapodistrian University of Athens/ Member, ESAs Board of Appea, εστίασε στην ανάγκη να εμπεδωθεί μια κουλτούρα πραγματικής ενσωμάτωσης της εταιρικής διακυβέρνησης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, συνδυαστικά με την παρουσία μιας αυστηρής Εποπτικής Αρχής, όπως είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενός ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου.

Ο Carmine Di Noia, Director for Financial and Enterprise Affairs, OECD, προχώρησε στην εισαγωγική παρουσίαση της θεματικής, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να συζητηθούν οι καινούριες προτεραιότητες που προκύπτουν από τις διεθνείς προκλήσεις, και να υπηρετηθούν τρεις βασικοί στόχοι της Χάρτας για την Εταιρική Διακυβέρνηση: Ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, προστασία των επενδυτών και υποστήριξη της βιωσιμότητας των εταιρειών. «Να είμαστε δεκτικοί στην αλλαγή, και να προσαρμοζόμαστε», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.

Η Chiara Mosca, Commissioner of CONSOB/Vice Chair of the OECD Corporate Governance Committee, περιέγραψε τη βιωματική εμπειρία της εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ιταλία, μεταξύ άλλων στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης των αγορών, την ενίσχυση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών εταιρειών και τη συρρίκνωση του ρίσκου, με την έγκαιρη προετοιμασία για πιθανούς κινδύνους. Η κ. Chiara Mosca αναφέρθηκε ακόμη στα πολλά και σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν για τον πολλαπλασιασμό της συμμετοχής γυναικών στο διοικητικό γίγνεσθαι των εταιρειών.

Ο Ante Zigman, PhD, President of the Board of the Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA), περιέγραψε τις πρωτοβουλίες που υλοποίησαν οι κροατικές αρχές, προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών, με τη παροχή κινήτρων και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τον κ. Zigman, για να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα από την εταιρική διακυβέρνηση, η αφομοίωση των κανόνων της θα πρέπει να είναι ουσιαστική και στην καθημερινή πράξη, και όχι με γραφειοκρατική διάθεση και προσέγγιση.

Όσο για τον Andrew Hobbs, Chair of the Corporate Governance Working Group Business at OAECD (BIAC), ο οποίος μίλησε virtually, τόνισε πως κεντρικές στρατηγικές στοχεύσεις θα πρέπει να είναι η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των εταιρειών, οι οποίες άλλωστε είναι και διαμορφωτές πολιτικών. Ο κ. Hobbs υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητη η συνεχής εκπαίδευση των μελών των διοικητικών συμβουλίων, προκειμένου να μπορούν να κατανοούν τις νέες τεχνολογίες και τα χρηστικά εργαλεία με τα οποία μας θωρακίζουν.