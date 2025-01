Τα Samsung Galaxy S25 με το αναβαθμισμένο Galaxy AI έρχονται στα καταστήματα Vodafone

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S25 διαθέτει προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης μέσω του αναβαθμισμένου Galaxy AI.

Τα νέα Samsung Galaxy S25, S25+ και S25 Ultra είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία έως και τις 6 Φεβρουαρίου στο Vodafone eShop και στα καταστήματα Vodafone με τιμές που ξεκινούν από 949€ για το Galaxy S25, 1.198,99€ για το Galaxy S25+ και 1.499€ για το Galaxy S25 Ultra.

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S25 περιλαμβάνει τρία μοντέλα σε διάφορες χρωματικές επιλογές όπως Navy, Silver shadow, Icyblue, Mint, UltraTitanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Whitesilver. Συγκεκριμένα, το Galaxy S25 θα είναι διαθέσιμο με επιλογές αποθηκευτικού χώρου 128GB, 256GB και 512GB. Το Galaxy S25+ διατίθεται με χωρητικότητες 256GB και 512GB. Το Galaxy S25 Ultra, με ενσωματωμένο S Pen, θα κυκλοφορήσει με επιλογές αποθήκευσης 256GB, 512GB και 1TB.

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S25 διαθέτει προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης μέσω του αναβαθμισμένου Galaxy AI όπως η λειτουργία «Κύκλωσε για αναζήτηση στο Google», αλλά και νέες λειτουργίες όπως το Now Bar, Now Brief και Audio Eraser που διευκολύνουν την καθημερινότητα των χρηστών. Οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με την κάμερα νέας γενιάς ProVisual Engine, που μεταμορφώνει την εμπειρία λήψης φωτογραφιών, και έναν προσαρμοσμένο επεξεργαστή για υψηλές αποδόσεις. Παράλληλα, η μπαταρία μεγάλης διάρκειας εξασφαλίζει τη χρήση της συσκευής καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Επιπλέον, όσοι προπαραγγείλουν τη νέα σειρά Samsung Galaxy S25 μπορούν να αποκτήσουν τη συσκευή με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στην τιμή της μικρότερης. Ενώ, οι πελάτες που θα συνδυάσουν την αγορά Galaxy S25 με ένα wearable της Samsung, όπως Galaxy Buds, Galaxy Watch ή Galaxy Fit, θα επωφεληθούν με έκπτωση 30% αποκλειστικά στα καταστήματα Vodafone.

