Νέο Θανόπουλος e-shop και app

Το ιστορικότερο super market διευρύνει μέσω της τεχνολογίας τους ωφελούμενους από τη μοναδική του ποιότητα

Η οικογενειακή αλυσίδα supermarkets των Β. Προαστίων που έχει ταυτιστεί με τη μοναδική ποικιλία προϊόντων και τις εξαιρετικές τιμές, αποκτά πλέον παρουσία και στα κινητά μας τηλέφωνα προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών που η απόσταση αποτελούσε, μέχρι σήμερα, κριτήριο επιλογής.

Το Thanopoulos app (clickable), διαθέσιμο σε Android (clickable) & iOS (clickable), σε συνδυασμό με τη ριζική ανανέωση του e-shop των super market Θανόπουλος αποτελεί ένα ακόμα βήμα εξέλιξης, αλλά και μια επιβεβαίωση της δέσμευσης της εταιρείας να προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εμπειρία αγορών, συνεχίζοντας το ταξίδι εμπιστοσύνης που ξεκίνησε το 1877!

Σχεδιασμένα με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και εστιάζοντας στην ευκολία χρήσης, το ανανεωμένο website και το Thanopoulos mobile app διαθέτουν πληθώρα χρηστικών λειτουργιών για την άνετη και απρόσκοπτη πλοήγηση των πελατών. Με στόχο να μεταφέρουμε τη φυσική, προσωποποιημένη εμπειρία που απολαμβάνουν οι πελάτες μας στο ψηφιακό περιβάλλον, αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό επιτρέπει στο app και το e-shop να προσαρμόζονται στις αγοραστικές συνήθειες των πελατών, προσφέροντας μια παρόμοια εμπειρία online. Με τον τρόπο αυτό, κάθε καταναλωτής παραμένει μοναδικός για την Θανόπουλος, ακόμα και στο online περιβάλλον, λαμβάνοντας τις ενημερώσεις προσφορών ή διαθεσιμότητας των κατηγοριών προϊόντων ή μαρκών που τον/την ενδιαφέρουν.

Παράλληλα, η «ευφυΐα» του ίδιου του λειτουργικού θα ενισχύεται διαρκώς ως προς τη διαχείριση του μεγάλου online κωδικολογίου των 21.000 κωδικών, προτιμήσεις ζυγιζομένων και προϊόντων κοπής, πρόσβαση σε πλήθος συνδυαστικών προσφορών και εκπτωτικών campaign, σταδιακά τις προσωποποιημένες προτάσεις αγορών καθώς και πολλές άλλες καινοτόμες λειτουργικότητες που στοχεύουν να προσφέρουν μία αξεπέραστη εμπειρία αγορών.

«Eδώ και σχεδόν 150 χρόνια παραμένουμε σταθεροί στην προσήλωσή μας ως προς την ποιότητα και την ποικιλία των προϊόντων μας καθώς και την προσωπική σχέση που έχουμε με το κοινό μας. Με το νέο ψηφιακό βήμα προχωράμε ακόμα, πετυχαίνοντας να δημιουργήσουμε ένα digital ecosystem που σταδιακά θα προσφέρει one to one υπηρεσίες marketing και προτάσεις αγορών.» δήλωσε ο Δημήτρης Χατζηγιάννη, Διευθυντής Marketing. «Πρόκειται για ένα σύγχρονο digital ecosystem που έχει στον πυρήνα του τις ίδιες, διαχρονικές και καίριες για το brand μας αξίες.» συμπληρώνει η Λαμπρινή Ντούτση, e-Commerce Manager.

Για τον σχεδιασμό του website και του mobile app επιλέχθηκε η πλατφόρμα Wave Grocery. Προϊόν της Desquared, η Wave Grocery χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και το ιδιαίτερο expertise της ομάδας στον κλάδο, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα e-commerce εργαλείων και λειτουργικοτήτων, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις υψηλές απαιτήσεις του κλάδου των super market.

Δείτε το video εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=Zc1bIMDl4o0