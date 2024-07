Δυο Χρυσά Βραβεία για την V+O στα IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 2024

Η V+O Greece διατηρεί δυναμικά τη θέση της πιο πολυβραβευμένης ελληνικής εταιρείας επικοινωνίας, φτάνοντας τις 14 χρυσές βραβεύσεις στον διεθνή θεσμό των IPRA.

Η V+O Greece αναγνωρίστηκε για τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική σκέψη και την αποτελεσματικότητα με μετρήσιμα αποτελέσματα, κερδίζοντας στον Διεθνή Θεσμό IPRA Golden World Awards (GWA), για 5η συνεχόμενη χρονιά, 2 ακόμα χρυσά βραβεία στις κατηγορίες: Financial services και Travel and tourism, δύο κατηγορίες στις οποίες η V+O διαθέτει σημαντική εμπειρία.

Οι χρυσές διακρίσεις IPRA Golden World Award for Excellence (GWA) που απέσπασε η V+O αφορούν στο project Athens International Airport’s Landmark IPO του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στην κατηγορία «Financial services» μαζί με την Curious Ahead, καθώς και στο project A Journey Through Time, An Immersive Experience στο πλαίσιο του εορτασμού των 150 χρόνων της Μεγάλης Βρετανίας.

Η V+O αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία Συμβούλων Επικοινωνίας που έχει αποσπάσει συνολικά 14 Διεθνή Βραβεία Αριστείας IPRA GWA τα τελευταία 10 χρόνια.

Η Τέτη Κανελλοπούλου CEO της V+O Greece, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για τις δύο νέες χρυσές διακρίσεις από έναν τόσο αναγνωρισμένο θεσμό. Ένα τεράστιο μπράβο αξίζει σε όλες τις ομάδες μας που σχεδίασαν έργα στρατηγικής επικοινωνίας με εξαιρετικά αποτελέσματα και διακρίθηκαν σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, επίσης, στους πελάτες μας που μας εμπιστεύονται σε τόσο σημαντικά για αυτούς project και μας δίνουν το κίνητρο να δημιουργούμε και να τολμάμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Ο Όμιλός μας έχει κερδίσει 14 Χρυσά Βραβεία Αριστείας τα τελευταία χρόνια, μια μοναδική επίδοση που οφείλεται στη δημιουργικότητα, την ομαδικότητα, το πάθος και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, που καθημερινά σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα υψηλής αξίας για τους πελάτες μας».