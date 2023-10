«Σκούρα» τα έχει βρει η Apple που πρόσφατα λάνσαρε το iPhone 15 Pro ή 15 Pro Max: Τα περιστατικά υπερθέρμανσης που καταγγέλλουν οι χρήστες και οι κίνδυνοι... εντός και εκτός αυτοκινήτου

Aγοραστές του νέου iPhone 15 Pro και του Pro Max ανέφεραν προ ημερών σε διαδικτυακά φόρουμ - συμπεριλαμβανομένων των σελίδων υποστήριξης πελατών της Apple, του Reddit και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης - ότι οι συσκευές τους είναι τόσο ζεστές που... δεν μπορούν να τις αγγίξουν.

Περισσότεροι από 2.000 χρήστες δήλωσαν σε φόρουμ της Apple ότι αντιμετώπισαν πρόβλημα υπερθέρμανσης, με την εταιρεία να απαντά πως αυτή οφείλεται σε σφάλμα λογισμικού και σε ορισμένες εφαρμογές όπως το Instagram και το Facebook.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα διορθώσει το σφάλμα στο λογισμικό iOS 17 μέσω αναβάθμισης, αλλά και ότι συνεργάζεται με προγραμματιστές των «προβληματικών» εφαρμογών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας χρήστης του 15 Pro μοιράστηκε μια φωτογραφία του τηλεφώνου του που διογκώθηκε στο κάτω μέρος της οθόνης. Αυτό συνέβη εφόσον άρχισε να χρησιμοποιεί μια θήκη, γεγονός που πιθανώς είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτεί θερμότητα στο εσωτερικό του τηλεφώνου. Τα 15 Pro και 15 Pro Max έχουν προβλήματα με τη διατήρηση της θερμότητας υπό έλεγχο out of the box και είναι πιθανό η τοποθέτηση θήκης σε αυτά να επιδεινώνει το πρόβλημα.

Ανησυχία για τη φόρτιση εντός και εκτός αυτοκινήτου

Videos τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας δείχνουν τις εν λόγω συσκευές να αναπτύσσουν θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και όταν πραγματοποιείται ήπια χρήση τους.

Σε ό,τι αφορά στη φόρτιση, το πρόβλημα ενδεχομένως να οφείλεται στην ισχύ του φορτιστή, καθώς το φαινόμενο παρατηρείται στη διαδικασία της ταχυφόρτισης στα 65W και όχι όταν η συσκευή φορτίζει στα 15W.

Πιο σύνθετο μοιάζει να είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων BMW, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δυνατότητα ασύρματης φόρτισης που τους προσφέρει το αυτοκίνητό τους.

Οι αναφορές μιλούν ακόμα και για ανεπανόρθωτες βλάβες στη νέα έκδοση του iPhone 15, η οποία σταδιακά χάνει κάποιες από τις λειτουργικότητές της ενώ δεν αποκλείεται να περάσει έστω και προσωρινά σε καθεστώς ασφαλής λειτουργίας.