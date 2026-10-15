Η Stellantis αναζητά συνεργασίες με κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες για την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργοστασίων της, περιορίζοντας το κόστος και διατηρώντας τις θέσεις εργασίας.

Η Stellantis σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις της στην Ευρώπη μέσω συνεργασιών με άλλους κατασκευαστές, αντί να προχωρήσει σε κλείσιμο εργοστασίων που υπολειτουργούν.

Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες όπως η Leapmotor και η Dongfeng, με τις οποίες θα μπορούσε να μοιραστεί μέρος των βιομηχανικών της υποδομών, εξασφαλίζοντας πρόσθετο έργο και περιορίζοντας τις οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Antonio Filosa, αναγνώρισε το πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας στην Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος δεν είναι η αναστολή λειτουργίας μονάδων, αλλά η αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος, ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό και σημαντικές αλλαγές λόγω της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

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Στο επίκεντρο οι κινεζικές συνεργασίες

Η συνεργασία με τη Leapmotor αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής αυτής. Η κινεζική εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ η Stellantis προσφέρει έτοιμες εγκαταστάσεις και ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο συνδυασμός των δυνατοτήτων τους θα μπορούσε να επιταχύνει την παραγωγή και διάθεση νέων μοντέλων, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων εργοστασίων.

Αντίστοιχα, η Dongfeng συγκαταλέγεται στους πιθανούς συνεργάτες για την αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών. Βασική προϋπόθεση είναι τα οχήματα που θα παράγονται για λογαριασμό τρίτων να μην ανταγωνίζονται άμεσα τα μοντέλα των Peugeot, Citroën, Fiat, Opel και Alfa Romeo, ώστε να προστατευθούν τα εμπορικά συμφέροντα του ομίλου.

Οι στόχοι του FaSTLAne 2030

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο FaSTLAne 2030, το οποίο προβλέπει μείωση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της Stellantis στην Ευρώπη κατά περισσότερες από 800.000 μονάδες. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει το ποσοστό αξιοποίησης των εργοστασίων από περίπου 60% το 2025 σε 80% έως το 2030.

Για την επίτευξη των στόχων προβλέπονται ανακατανομή της παραγωγής, καλύτερη αντιστοίχιση των όγκων με τη ζήτηση και ανάπτυξη συνεργασιών. Σκοπός είναι να περιοριστούν οι ανενεργές γραμμές και να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, χωρίς να χαθεί η βιομηχανική τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη.

Ισπανία και Γαλλία στο επίκεντρο

Στην Ισπανία, τα εργοστάσια της Μαδρίτης και της Σαραγόσα έχουν συνδεθεί με σχέδια παραγωγής οχημάτων της Leapmotor, ενώ στη Γαλλία εξετάζονται αντίστοιχες δυνατότητες για τη μονάδα της Ρεν. Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων θα μπορούσε να εξασφαλίσει νέο αντικείμενο εργασιών και να ενισχύσει τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει επαρκής ζήτηση για τα μοντέλα που θα κατασκευάζονται.

Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας

Η διατήρηση των εργοστασίων σε λειτουργία συνδέεται άμεσα με την προστασία των θέσεων εργασίας και τη συγκράτηση του κόστους. Ωστόσο, η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται από την εμπορική πορεία των νέων μοντέλων, τις παραγγελίες που θα εξασφαλιστούν και την ικανότητα των συνεργατών να αναπτύξουν σταθερή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για τη Stellantis, οι συμμαχίες αποτελούν μια εναλλακτική λύση στις περικοπές, σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή την παραγωγική παρουσία του ομίλου στην Ευρώπη.