Θετική είναι η εικόνα στην αγορά αυτοκινήτων.

Αύξηση 4,3% σημείωσαν οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ. Συνολικά ταξινομήθηκαν 12.804 νέα επιβατικά, έναντι 12.273 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Θετική ήταν η εικόνα και στο σύνολο της αγοράς, με τις ταξινομήσεις καινούργιων φορτηγών να ανέρχονται σε 1.071 (+1,7%) και των λεωφορείων σε 121, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 33%.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (BEV), οι ταξινομήσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 60,4%, φτάνοντας τις 1.363 μονάδες. Τα plug-in υβριδικά (PHEV) σημείωσαν οριακή άνοδο 1%, με 1.159 ταξινομήσεις. Συνολικά, τα δύο αυτά συστήματα κίνησης κατέγραψαν αύξηση 26,2%, στις 2.522 μονάδες.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών έφτασαν τις 115.174, αυξημένες κατά 2,6% σε σχέση με τις 112.232 του αντίστοιχου διαστήματος του 2025. Τα αμιγώς ηλεκτρικά ανήλθαν σε 8.193 μονάδες (+33,1%), ενώ τα plug-in υβριδικά διαμορφώθηκαν στις 7.661 (-3,6%).

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Τα υβριδικά (HEV) εξακολουθούν να κυριαρχούν στην ελληνική αγορά, με μερίδιο 58,1% στο εννεάμηνο, έναντι 49,8% πέρυσι. Αντίθετα, το μερίδιο της βενζίνης υποχώρησε στο 22,9% από 31,2%, ενώ των αμιγώς ηλεκτρικών αυξήθηκε στο 7,1% από 5,5%.

Ανοδική είναι και η τάση των SUV, τα οποία αντιπροσώπευσαν το 66,9% των ταξινομήσεων νέων επιβατικών στο εννεάμηνο, έναντι 62,9% το 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη προτίμηση των αγοραστών στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 4,5% τον Αύγουστο του 2026 και κατά 5,3% στο οκτάμηνο. Στην Ελλάδα, παρά την αύξηση 2,4% από τις αρχές του έτους, ο Αύγουστος κατέγραψε πτώση 37,1% σε ετήσια βάση.