Ευτυχώς ο 9χρονος τραυματίστηκε ελαφρά.

Στην πρώτη ειδική διαδρομή «Μανωλιάσα», του Ράλλυ Δωδώνης ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε έναν 9χρονο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ευτυχώς το παιδί τραυματίστηκε στο πόδι και σύμφωνα με τον πατέρα του το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και «σταμάτησε μπροστά μας. Και απλά όπως καθόταν ο μικρός στην καρέκλα, γύρισε η καρέκλα».

Όπως συμπλήρωσε: «Προληπτικά μας έστειλαν στο νοσοκομείο, μας έλεγξε ο γιατρός της διοργάνωσης και απλά μας είπε ότι προληπτικά αν θέλουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Το παιδί είναι μια χαρά. Κανένα λάθος από κανέναν, ήταν να γίνει, έγινε».

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