Η νέα Dark Horse SC εξελίχθηκε στην πίστα, ως το κορυφαίο μοντέλο της οικογένειας Mustang, από τους μηχανικούς της Ford Racing, σε συνεργασία με τις ομάδες εξέλιξης των Mustang GTD και Mustang GT3.

Παρά το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα, η Ford δεν ξεχνά ποτέ τους οδηγούς με σπορ ανησυχίες ούτε την αγωνιστική της ψυχή. Με μια ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα και με διαχρονική παρουσία στους αγώνες, παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της Ford Racing - μια κληρονομιά που δεν είναι απλώς παρελθόν, αλλά οδηγός για κάθε νέο της βήμα. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη νέα Mustang Dark Horse SC, όπου η τεχνογνωσία και η εμπειρία δεκαετιών συναντούν τη σύγχρονη απόδοση.

Για την Ford Racing, η πίστα δεν είναι απλώς ένας χώρος δοκιμών· είναι το δεύτερο σπίτι της. Η νέα Mustang Dark Horse SC είναι ένα αυτοκίνητο που το επιβεβαιώνει έχοντας εξελιχθεί από ανθρώπους που «ζουν» στις πίστες - και η προσέγγιση του να δίνει κανείς προτεραιότητα στις επιδόσεις μέσα σε αυτές είναι συνυφασμένη με κάθε πτυχή της προσωπικότητας του μοναδικού αυτού οχήματος.

Προκειμένου να κατασκευαστεί η πιο προηγμένη, πιο ισχυρή και πιο ικανή για οδήγηση στην πίστα Mustang Dark Horse, η Ford βρέθηκε στο Sebring και στο Virginia International Raceway για να δοκιμάζει το νέο μοντέλο μαζί με την Mustang GTD και την αγωνιστική Mustang GT3. Αυτή η συνύπαρξη κάτω από την ίδια «στέγη» απέδωσε γρήγορα καρπούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνεργαζόμενη με την ομάδα εξέλιξης της Mustang GTD, η Ford κατάφερε να εξοπλίσει τη νέα Mustang Dark Horse SC στην έκδοση Track Pack με ένα αγωνιστικών προδιαγραφών σύστημα πέδησης με δίσκους από carbon της Brembo, καθώς και με τα σπορ ελαστικά Pilot Sport Cup2 R της Michelin. Την ίδια στιγμή, το αμάξωμα της Mustang Dark Horse SC επωφελήθηκε από πρόσθετες αναβαθμίσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της στην πίστα, όπως για παράδειγμα το νέο καπό και οι αεραγωγοί από ανθρακονήματα, τα οποία συνδυάστηκαν με τη νέα σχεδίαση στο εμπρός μέρος, καθώς και με αλλαγές για τη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα κάτω από το αμάξωμα.

Η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ήταν αμφίδρομη. Κατά την διαδικασία εξέλιξης, η Ford Racing κατασκεύασε ένα συγκεκριμένο κάλυμμα σε σχήμα ducktail για την Mustang Dark Horse SC Track Pack, το οποίο βελτίωσε την απόδοση της πίσω πτέρυγας κατά 10% - χωρίς να αυξηθεί το μέγεθός της ή να διαφοροποιηθεί η γωνία προσβολής του αεροδυναμικού αυτού στοιχείου που θα μπορούσε να επηρεάσει την ορατότητα προς τα πίσω. Το αποτέλεσμα ήταν η ομάδα εξέλιξης της Mustang GTD να υιοθετήσει μια παρόμοια σχεδίαση για την πίσω πτέρυγα του δικού της supercar.

Κάτω από το καπό της νέας Mustang Dark Horse SC φιλοξενείται ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρας με χωρητικότητα 5,2 λίτρων, ο οποίος παράγει έναν συναρπαστικό ήχο και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις.

Χάρη στους κεραμικούς δίσκους της Brembo και την υιοθέτηση ζαντών από ανθρακονήματα, η Ford Racing κατάφερε να μειώσει το βάρος στην έκδοση Track Package κατά 68 κιλά. Επίσης, αντικαταστάθηκαν τα ατσάλινα εξαρτήματα της ανάρτησης με σφυρήλατους συνδέσμους και προστέθηκε μια χαμηλού βάρους ενίσχυση από μαγνήσιο στους θόλους των τροχών για την βελτίωση της αίσθησης του τιμονιού και τη μείωση της μη αναρτώμενης μάζας.

Στην Mustang Dark Horse SC Special Edition εισήχθησαν ακόμη και τρισδιάστατα εκτυπωμένα εξαρτήματα από τιτάνιο που προέρχονται από την Mustang GTD – γιατί όταν το ζήτημα είναι η υψηλή απόδοση, τότε κάθε γραμμάριο μετράει – σε συνδυασμό με αμορτισέρ με τεχνολογία MagneRide επόμενης γενιάς, νέες ρυθμίσεις ελατηρίων και διαφορετικά ακρόμπαρα.

Το αεροδυναμικό προφίλ του αυτοκινήτου ήταν ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ford Racing δεν συμβιβάστηκε. Το νέο αλουμινένιο καπό διαθέτει έναν μεγάλο αεραγωγό που βελτιώνει την ψύξη του κινητήρα και συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο των δυναμικών χαρακτηριστικών του εμπρός άξονα. Με την αφαίρεση του καλύμματος του αεραγωγού παράγεται 2,5 φορές μεγαλύτερη κάθετη δύναμη σε σχέση με εκείνη με τον στάνταρ αεραγωγό του καπό της Mustang Dark Horse. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πτέρυγα από ανθρακονήματα της έκδοσης Track Pack συμβάλει στην ανάπτυξη κάθετης δύναμης 280 κιλών στα 290 χλμ./ώρα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο οδηγός μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτές, η Ford Racing ενσωμάτωσε ένα σύστημα πρόσφυσης με πέντε διακριτά επίπεδα, πέραν της δυνατότητας πλήρους απενεργοποίησης του ESC. Επίσης, η νέα Mustang Dark Horse SC διαθέτει το δερμάτινο τιμόνι της Mustang GTD - με επίπεδη διαμόρφωση στο κάτω μέρος, ειδική σήμανση στη θέση της ευθείας, ενσωματωμένα χειριστήρια με λεπτομέρειες από carbon και επένδυση στεφάνης από Alcantara. Προαιρετικά για την έκδοση Track Pack προσφέρονται δερμάτινα σπορ καθίσματα Recaro με επένδυση Dinamica, τα οποία διαθέτουν λεπτομέρειες σε Space Gray ή Teal, ενώ το πίσω κάθισμα αντικαθίσταται από ένα ράφι για την αποθήκευση αντικειμένων.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν οι μηχανικοί αγώνων σχεδιάζουν ένα αυτοκίνητο δρόμου είναι ακριβώς αυτό: ένα όχημα που τοποθετείται στην κορυφή της οικογένειας Mustang, ανάμεσα στη Mustang Dark Horse Performance Package και την Mustang GTD. Και παρότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο της ιστορίας της Mustang γράφεται αποκλειστικά για την αγορά των ΗΠΑ, το αποτύπωμά του - η τεχνολογία, οι λύσεις και η αγωνιστική φιλοσοφία - εμπνέει συνολικά την πορεία της Ford, με τρόπο που ξεπερνά σύνορα και αγορές.