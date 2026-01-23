Το σχέδιο είναι να μειωθεί ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον βασικό όμιλο της Volkswagen κατά περίπου το ένα τρίτο έως το καλοκαίρι του 2026.

Ο όμιλος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen σχεδιάζει να μειώσει τις διοικητικές θέσεις και να ενοποιήσει την πλατφόρμα παραγωγής σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2030, ανακοίνωσε χθες.

Το σχέδιο είναι να μειωθεί ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον βασικό όμιλο της Volkswagen κατά περίπου το ένα τρίτο έως το καλοκαίρι του 2026, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Αυτό θα σήμαινε ότι οι ρόλοι στο διοικητικό συμβούλιο θα μειωθούν από 29 σε 19, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα σήμερα το βιομηχανικό έντυπο Automobilwoche, επικαλούμενο πηγές.

Έτσι, μάρκες όπως τα επιβατικά αυτοκίνητα VW, Skoda και Seat/Cupra θα έχουν στο μέλλον μόνο τέσσερα μέλη διοικητικού συμβουλίου η καθεμία - έναν διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και στελέχη για τα οικονομικά, τις πωλήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό - με την ανάπτυξη, την προμήθεια και την παραγωγή να χειρίζονται τα κεντρικά γραφεία της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Βόλφσμπουργκ, πρόσθεσε η εταιρεία.

Ανέφερε ότι θα βελτιστοποιήσει σταδιακά τις δομές διαχείρισης εντός του Brand Group Core ακόμη περισσότερο μεσοπρόθεσμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα περισσότερα από 20 εργοστάσια του ομίλου που λειτουργούν παγκοσμίως θα οργανωθούν σε πέντε περιοχές παραγωγής, ανέφερε η εταιρεία, με τους περιφερειακούς διευθυντές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για όλες τις μάρκες και τις χώρες.

Η Volkswagen βρίσκεται στη διαδικασία περικοπής 35.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, καθώς αντιμετωπίζει μια βιομηχανική επιβράδυνση, έναν σκληρό ανταγωνισμό από την Κίνα και δαπανηρούς δασμούς, αναφέρει το Reuters.

Η Automobilwoche είχε αναφέρει ότι οι αναμενόμενες εξοικονομήσεις υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο του βασικού ομίλου της Volkswagen, Thomas Schaefer, αποτελούνταν από 600 εκατομμύρια ευρώ σε κόστος προσωπικού και 400 εκατομμύρια ευρώ από βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ