Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα της NIO.

Η NIO, η premium κινεζική μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή βιώσιμης καινοτόμου κινητικότητας υπό την αιγίδα του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσίασε τη φιλοσοφία «Blue Sky Coming», το όραμα για ένα μέλλον με καθαρότερους δρόμους και τεχνολογία που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα της NIO, όπως το σύστημα Battery Swap για ταχεία αλλαγή μπαταρίας, τον ψηφιακό βοηθό ΝΟΜΙ, τις δυνατότητες ημιαυτόνομης οδήγησης και το οικοσύστημα NIO House, που συνδέει τους οδηγούς με μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα πρώτα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα: το EL6, το ET5, το ET5 Touring και το μικρότερο firefly, που ενσωματώνουν την ηλεκτρική τεχνολογία, την άνεση αλλά και την συνδεσιμότητα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της NIO, όπως ο Hui Zhang, Group Vice President NIO Europe, και ο Thijs Meijling, Head of NIO Europe Business, ενώ από ελληνικής πλευράς παρόντες ήταν ο κ. Αλέξανδρος Διογένους της Blue Horizon Mobility και η διοικητική ομάδα του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου, Πάρης Κυριακόπουλος, τόνισε ότι η συνεργασία με τη NIO ενισχύει το όραμα για «Βιώσιμη Κινητικότητα Χωρίς Περιορισμούς», συνδυάζοντας ασφάλεια, τεχνολογία και καινοτομία.

Η κα Σοφία Μητράκη, Head of NIO Greece, ανέλυσε τη φιλοσοφία της εταιρείας για την ελληνική αγορά και παρουσίασε τα πρώτα μοντέλα, υπογραμμίζοντας ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς τεχνολογία, αλλά μια νέα στάση ζωής. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των ambassadors της NIO στην Ελλάδα, της fashion designer Χριστίνας Κοντοβά και του σεφ Χρήστου Μοίρα, που θα προωθήσουν το καινοτόμο πνεύμα και την κουλτούρα της ηλεκτροκίνησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η είσοδος της NIO στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, φέρνοντας premium εμπειρίες και βιώσιμες λύσεις για τους οδηγούς. Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και τη δραστηριότητα της NIO στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο: nioauto.gr.