Ημέρες Halloween και η «τρέλα της κολοκύθας» δεν περιορίστηκε μόνο σε στολές και διακοσμήσεις, αλλά εξαπλώθηκε και στην άσφαλτο!

Δύο θρυλικά αυτοκίνητα- ένα λευκό Mustang Cabrio του 1965 και ένα μαύρο Triumph TR3 του 1958- συναντήθηκαν και πρόσφεραν ένα μοναδικό θέαμα, συνδυάζοντας τον τρόμο με τα χαμόγελα.

Δύο σύμβολα της αμερικανικής και βρετανικής αυτοκίνησης, με ρετρό κομψότητα και ακατέργαστη δύναμη, γιόρτασαν τη «νύχτα τρόμου» με μια ανεπανάληπτη βόλτα και… πορτοκαλί καπνούς στην άσφαλτο.

Σπάνια πια βλέπουμε τέτοια διαμάντια στους ελληνικούς δρόμους κι όμως, το φετινό Halloween ένωσε το παρελθόν με το πάθος των οδηγών σε μια αξέχαστη συνάντηση classic cars!

