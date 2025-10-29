Τα Forza 125 και 350 παραμένουν σταθερά κορυφαία μοντέλα πωλήσεων, με συνολικές πωλήσεις στην Ευρώπη που ξεπερνούν τις 17.000 εντός του 2025.

Η Honda παρουσίασε τη νέα γκάμα χρωμάτων για τα Forza 125 και Forza 350 του 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον premium χαρακτήρα των δημοφιλών GT scooters της. Με περισσότερες από 17.000 πωλήσεις στην Ευρώπη μέσα στο 2025, τα Forza συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς στην κατηγορία τους, χάρη στον συνδυασμό επιδόσεων, τεχνολογίας και πολυτέλειας.

Τα μοντέλα του 2026 διατηρούν τον πλούσιο εξοπλισμό που χαρακτηρίζει τη σειρά: ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα 180 mm, πλήρη LED φωτισμό, HSTC (Honda Selectable Torque Control), θύρα USB-C, Smart Key και οθόνη TFT 5 ιντσών με συνδεσιμότητα Honda RoadSync.

Νέα Χρώματα Forza 350 (2026)

Pearl Nightstar Black

Mat Cynos Gray Metallic

Pearl Cool White

Mat Carnelian

Red Metallic

Pearl Falcon Gray

Επίσης, διατίθεται η Forza 350 Special Edition, αποκλειστικά σε Pearl Nightstar Black, με κόκκινα γραφικά και ραφές που τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα του.

Χρώματα Forza 125 (2026)

Pearl Cool White

Mat Cynos Gray

Metallic Pearl Falcon Gray

Mat Pearl Pacific Blue

Η Forza 125 Special Edition θα προσφέρεται σε Pearl Nightstar Black, με μπρονζέ ζάντες και κόκκινα γραφικά, για μια ακόμα πιο premium εμφάνιση. Η σειρά Forza συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η απόλυτη επιλογή για όσους αναζητούν άνεση, τεχνολογία και στυλ στις καθημερινές τους μετακινήσεις, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως το πιο επιτυχημένο GT scooter της Honda στην Ευρώπη.