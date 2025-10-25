Η αποκάλυψη θα γίνει κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτοκινήτου του Τόκιο στο τέλος του μήνα.

Ο κινεζικός γίγαντας BYD αντιμετωπίζει την Ιαπωνία σε μια από τις πιο αυστηρές αρένες της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Και δεν πρόκειται για κάποιο τολμηρό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων ή πολυτελές SUV, αλλά για κάτι πολύ πιο ταπεινό και πολύ πιο συμβολικό: ένα αυτοκίνητο kei, το μικροσκοπικό μηχάνημα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ιαπωνικών δρόμων από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η εταιρεία μόλις κυκλοφόρησε ένα teaser για το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο kei, σχεδιασμένο ειδικά για την μοναδικά ρυθμιζόμενη κατηγορία μικροαυτοκινήτων της Ιαπωνίας. Το μικροσκοπικό EV θα κάνει το ντεμπούτο του, πιθανώς σε μορφή παραγωγής, αργότερα αυτόν τον μήνα στην έκθεση αυτοκινήτου του Τόκιο.

Με βάση το πλευρικό προφίλ, το νέο αυτοκίνητο πόλης της BYD υιοθετεί τις κλασικές κυβικές αναλογίες του Kei. Αυτό το μοντέλο έχει κοντούς προβολείς, ψηλή οροφή και τροχούς στις γωνίες για να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση του χώρου στην καμπίνα.

Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι θα έχει συρόμενες πίσω πόρτες, ενισχύοντας περαιτέρω την πρακτικότητα του. Στο εσωτερικό, διαθέτει ένα πλωτό ψηφιακό πίνακα οργάνων, μια μεγαλύτερη οθόνη ψυχαγωγίας και διπλές κολόνες Α για καλύτερη ορατότητα.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι το μίνι BYD θα διαθέτει μπαταρία 20 kWh με αυτονομία περίπου 180 χλμ. (111 μίλια) (WLTC). Πιθανότατα θα διαθέτει αντλία θερμότητας για μεγαλύτερη άνεση και απόδοση και θα πρέπει να υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση έως και 100 kW.

Γιατί έχει σημασία

Με βάση τα αμερικανικά πρότυπα, αυτά τα στοιχεία μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά είναι κατάλληλα για αυτήν την κατηγορία και το μέγεθος αυτοκινήτου στην Ιαπωνία. Η τιμολόγηση αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ¥ (περίπου 17.000 δολάρια), τοποθετώντας το κάτω από ανταγωνιστές όπως το Nissan Sakura και το Mitsubishi eK X EV, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κίνητρα.

Η BYD έχει ήδη πουλήσει μερικές χιλιάδες αυτοκίνητα στην Ιαπωνία, αλλά αυτή είναι μια πολύ διαφορετική περίτπωση. Είναι ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε ειδικά για την ιαπωνική αγορά. Δεδομένου ότι η κατηγορία Kei είναι μοναδική στην Ιαπωνία, κυριαρχείται από εγχώρια προϊόντα.

Ένας ξένος ανταγωνιστής ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα από την Κίνα, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα. Θα μπορούσε να είναι παρόμοιο με την BYD να εισάγει έναν ανταγωνιστή Cadillac Escalade στην Αμερική (καταραμένοι οι δασμοί) για 40.000 δολάρια.

Η νέα BYD θα δοκιμάσει την όρεξη των καταναλωτών για αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής στην Ιαπωνία. Θα δείξει επίσης πόσο επιτυχημένες μπορούν να είναι οι παγκόσμιες φιλοδοξίες της BYD.

Σημειώνεται πως δεν περιμένουμε να δούμε αυτό το μοντέλο σε άλλες αγορές και δεν θα φτάσει στην Ιαπωνία πριν από το 2026. Πρόκειται για μια συναρπαστική εξέλιξη.

