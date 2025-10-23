Η Ford έχει πληγεί από μια σειρά ανακλήσεων φέτος.

Η Ford ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ανακαλεί σχεδόν 1,45 εκατομμύρια οχήματα στις ΗΠΑ λόγω προβλήματος στην κάμερα οπισθοπορείας.

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά ανακλήσεων της δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ. Τον περασμένο μήνα, η Ford ανακάλεσε 1,9 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως λόγω ελαττωματικών καμερών οπισθοπορείας.

Η νέα ανάκληση έρχεται μετά την έναρξη έρευνας από την Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA) τον Οκτώβριο του 2024 σχετικά με προβλήματα στις κάμερες οπισθοπορείας που αφορούσαν 36.000 οχήματα Ford Flex του 2019. Τον Ιανουάριο, η NHTSA απευθύνθηκε στη Ford σχετικά με καταγγελίες για προβλήματα στις κάμερες, προτρέποντας την αυτοκινητοβιομηχανία να διερευνήσει το θέμα.

Τα ανακληθέντα οχήματα ενδέχεται να έχουν κάμερες που παρουσιάζουν παραμορφωμένες, διακοπτόμενες ή κενές εικόνες κατά την οπισθοπορεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Η ανάκληση αφορά οχήματα των μοντέλων Explorer, Escape, Mustang, Flex, Fiesta, C-Max, Taurus, Fusion και Lincoln MKT και MKZ των ετών 2015 έως 2020.

Οι μετοχές της Ford σημείωσαν πτώση 0,7% στις πρώτες συναλλαγές.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει πληγεί από μια σειρά ανακλήσεων φέτος για βλάβες στις κάμερες οπισθοπορείας, ελαττωματικές αντλίες καυσίμου χαμηλής πίεσης και προβλήματα στο σύστημα ζωνών ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Reuters