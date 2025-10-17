Μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου ανακοίνωσε σχέδια για τη μαζική παραγωγή ενός νέου τύπου μπαταρίας για ηλεκτρικά οχήματα, η οποία θα προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία και θα φορτίζεται πολύ ταχύτερα σε σύγκριση με τις σημερινές τεχνολογίες.

Η Toyota και η ιαπωνική εταιρεία Sumitomo Metal Mining γνωστοποίησαν τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με στόχο τη μαζική παραγωγή υλικών καθόδου για μπαταρίες στερεάς κατάστασης. Οι μπαταρίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν στα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της Toyota, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2027 ή, το αργότερο, το 2028.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο εταιρείες «επιδιώκουν να επιτύχουν την πρώτη πρακτική εφαρμογή παγκοσμίως μπαταριών στερεάς κατάστασης» σε ηλεκτρικά οχήματα. Σε αντίθεση με τις σημερινές μπαταρίες ιόντων λιθίου που διαθέτουν υγρό ηλεκτρολύτη μεταξύ δύο στερεών ηλεκτροδίων, οι νέες μπαταρίες θα αντικαθιστούν αυτόν τον ηλεκτρολύτη με ένα στερεό υλικό, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την απόδοση.

Η Toyota και η Sumitomo υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία αυτή θα επιτρέπει αυτονομία έως και 1.600 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση — απόδοση πολλαπλάσια σε σχέση με τα σημερινά ηλεκτρικά οχήματα.

Επειδή ο υγρός ηλεκτρολύτης των μπαταριών ιόντων λιθίου είναι εύφλεκτος, η αντικατάστασή του με στερεό ηλεκτρολύτη μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επιπλέον, οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης προσφέρουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, δηλαδή μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς αύξηση μεγέθους.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται από το 2021 στην έρευνα υλικών για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ανέπτυξαν ένα νέο, ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό καθόδου, που θα αποτελέσει βασικό στοιχείο των επερχόμενων μπαταριών. Οι λεπτομέρειες της σύνθεσης του υλικού δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Η Sumitomo Metal Mining σχεδιάζει να ξεκινήσει την προμήθεια του υλικού στους κατασκευαστές από το 2028, δίνοντας προτεραιότητα στην Toyota, ενώ δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στη μελλοντική ζήτηση της αγοράς.

Πέρα από την Toyota, και άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές όπως η Honda, η Nissan, η BMW και η Volkswagen εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη δικών τους μπαταριών στερεάς κατάστασης, είτε ανεξάρτητα είτε μέσω συνεργασιών.

Η Honda έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το 2030 σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή τέτοιων μπαταριών, οι οποίες θα προσφέρουν αυτονομία έως 1.000 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Παράλληλα, η εταιρεία ProLogium, ειδικευμένη στις κεραμικές μπαταρίες, παρουσίασε πρόσφατα μια εκδοχή στερεάς κατάστασης που μπορεί να φορτιστεί από 5% έως 60% μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.