Τα αμιγώς ηλεκτρικά smart #1 και smart #3 αποδεικνύουν πως η νέα εποχή της smart συνδυάζει με επιτυχία το στυλ με την ουσία, διατηρώντας την αστική φινέτσα που χαρακτήριζε πάντα τη μάρκα, αλλά πλέον μέσα από ένα πιο ώριμο και τεχνολογικά προηγμένο προφίλ. Τα δύο compact crossover, μαζί με το ολοκαίνουργιο smart #5 – το πρώτο μεσαίου μεγέθους SUV της εταιρίας – επωφελούνται από τη νέα προωθητική ενέργεια “smart bonus” που ανακοίνωσε η εισαγωγική εταιρία για την ελληνική αγορά.

Η smart έχει αφήσει πίσω της οριστικά την εποχή των μικρών διθέσιων πόλης, εξελίσσοντας τη φιλοσοφία της σε κάτι πιο ευρύχωρο, πιο συνδεδεμένο και πλήρως ηλεκτρικό. Το γνωστό λογότυπο, σύμβολο αστικής καινοτομίας, πλέον κοσμεί μοντέλα που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής και σχεδίαση που κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ lifestyle και premium.

Το νέο smart #5 αποτελεί τη ναυαρχίδα αυτής της μετάβασης. Με επιβλητική παρουσία και καθαρόαιμη SUV αρχιτεκτονική, προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές, προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης οδηγού, καθώς και το έξυπνο κόκπιτ της μάρκας, που θέτει νέα πρότυπα άνεσης, ασφάλειας και ευχρηστίας. Η πλατφόρμα 800 Volt στην οποία βασίζεται εξασφαλίζει εντυπωσιακή ενεργειακή απόδοση, αυξημένη αυτονομία και φόρτιση που ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο – χαρακτηριστικά που ανεβάζουν τη μάρκα σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας “smart bonus”, η εταιρία προσφέρει πλέον όφελος 5.000 ευρώ για όλες τις εκδόσεις των smart #1 και smart #3, για νέες παραγγελίες έως τις 31 Δεκεμβρίου, επιπλέον του κρατικού προγράμματος επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Αντίστοιχα, για το νέο smart #5 ισχύει όφελος 3.000 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού.

Παράλληλα, η smart ενισχύει την πρότασή της με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα be_smart, το οποίο συνοδεύεται από προνομιακό ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση απόκτησης για όσους επιθυμούν να περάσουν στην ηλεκτρική εποχή με προηγμένη τεχνολογία και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η νέα γενιά των smart, επιβεβαιώνει ότι η μάρκα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στην αστική κινητικότητα, αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο και ακόμη πιο έντονη προσωπικότητα.