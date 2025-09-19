Το λιλιπούτειο όχημα που λατρεύτηκε τόσο στη χώρα μας και παρκάρει παντού στην πόλη, οριζοντίως και καθέτως, επιχειρεί το περιβόητο come back, σκορπώντας χαμόγελα στο πολυπληθές πιστό κοινό του.

Η smart έλαβε μια μεγάλη απόφαση για ένα μικρό όχημα: η premium, ηλεκτρική πλέον μάρκα θα δημιουργήσει ένα νέο διθέσιο city car! Το smart #2 θα επεκτείνει τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας με ένα ultra-compact όχημα στην κατηγορία A.

Το αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο θα συνδυάζει έξυπνες τεχνολογικές λύσεις εξελίσσοντας παράλληλα τις βασικές αξίες του εμβληματικού smart fortwo. Η διεθνής πρεμιέρα προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026, με την Ευρώπη ως βασική αγορά. Με αυτή τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων της η smart, ο εφευρέτης του πρωτότυπου city car, υπογραμμίζει την εστίασή της στις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η smart έχει ένα διευρυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο το οποίο διαρκώς εξελίσσεται.

Σχεδιασμένο από την ομάδα σχεδίασης της Mercedes-Benz, το όχημα θα διαθέτει νέες τεχνολογικές λύσεις για την κατηγορία που καθιερώθηκε από το αρχικό smart fortwo πριν από 27 χρόνια. Το smart #2 θα κατασκευάζεται στην Κίνα και βρίσκεται σήμερα στο τελικό στάδιο σχεδίασης και ανάπτυξης.

Η επιβεβαίωση του «project: two» και η επερχόμενη παρουσίαση του smart #2 σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τη μάρκα smart σε παγκόσμιο επίπεδο. Το smart #2 θα διαμορφώσει μια νέα εποχή ατομικής αστικής κινητικότητας, ιδιαίτερα σε κλασικές smart πόλεις όπως η Ρώμη ή το Παρίσι. Η απόφαση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς επωφελούμαστε από τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα των βασικών μας μετόχων, Mercedes-Benz και Geely, ενώ παράλληλα έχουμε ισχυρή στήριξη από νέους επενδυτές και βιώνουμε την επιτυχημένη εμπορική παρουσίαση του smart #5. Το νέο smart #2 θα αποτελέσει μια μοναδική αλλά αυθεντική προσθήκη στη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών προϊόντων της smart στην Ευρώπη».

Η επιτυχημένη αξιολόγηση του «project: two» δίνει το πράσινο φως, ώστε η εταιρεία να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της και να επαναφέρει το εμβληματικό αυτοκίνητο πόλης. Ο στόχος του πολυετούς «project: two» ήταν να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές του στρατηγικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εισόδου στην αγορά τη σωστή χρονική στιγμή.

Βασισμένο στις επιτυχημένες παγκόσμιες παρουσιάσεις των smart #1, smart #3 και smart #5, το smart #2 θα εμπλουτίσει τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας σε μια κατηγορία που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μάρκα και τους πελάτες της. Έτσι, η smart καλύπτει όλες τις βασικές απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας, από ευέλικτα city cars έως premium SUV μεσαίας κατηγορίας. Αναμένουμε περισσότερα με μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα.