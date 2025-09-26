Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε φάση έντονης αναδιαμόρφωσης, καθώς η είσοδος κινεζικών μαρκών έχει αλλάξει τον χάρτη και τις ισορροπίες.

Το 2025 βρίσκει στη χώρα μας περίπου είκοσι κινεζικές εταιρίες με επίσημη εκπροσώπηση, γεγονός που αποδεικνύει πόσο γρήγορα εξελίσσεται η διείσδυση της Κίνας στον χώρο της αυτοκίνησης και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι Έλληνες εισαγωγείς που αναλαμβάνουν το βάρος της τοπικής παρουσίας.

Η πιο ηχηρή άφιξη ήταν αναμφίβολα αυτή της BYD, της μεγαλύτερης εταιρίας ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, την οποία εκπροσωπεί ο όμιλος Σφακιανάκη. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως ήδη κυκλοφορούν στη χώρα μας με επιτυχία, τα Dolphin, Dolphin Surf, ATTO 3, ATTO 2, το σεντάν SEAL και τελευταία, το SUV SEAL U, ενώ δυναμικό «παρών» δίνουν εδώ και καιρό τα καταστήματα της φίρμας στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα, η MG Motor του ομίλου Συγγελίδη, έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να κερδίσει αξιοσημείωτο μερίδιο αγοράς, δείχνοντας ότι οι Έλληνες οδηγοί στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε προτάσεις που συνδυάζουν προσιτή τιμή με σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και όνομα βαρύ από το παρελθόν.



Εκτός όμως από τις προαναφερθείσες, υπάρχουν και άλλες μάρκες που εγκαταστάθηκαν επίσημα στη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια. Η DFSK, κοινοπραξία της Dongfeng με τη Seres, έκανε το ντεμπούτο της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2024 με τρία μοντέλα, ενώ η ίδια η Seres προχώρησε στην παρουσίαση του premium ηλεκτρικού SUV Seres 5 στην Αθήνα, με αντιπρόσωπο τον όμιλο Σπανός.

Η Leapmotor βρήκε δίαυλο εισόδου μέσω της Italian Motion, εντάσσοντας και τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό της δίκτυο, την ώρα που η Chery, μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις της Κίνας, συνεργάζεται επίσης με τον Σπανό για την τοπική της εκπροσώπηση. Εξίσου σημαντική είναι και η πρόσφατη δραστηριοποίηση της Μοτοδυναμικής με τη Nio και τη Firefly, δύο αμιγώς ηλεκτρικές φίρμες που φιλοδοξούν να βρουν έρεισμα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η Xpeng, που εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιο της Autohellas, όπως και η Geely, η οποία μέσω της Geo Mobility Hellas, παρουσίασε στην Αθήνα το μοντέλο EX5, σηματοδοτώντας τη δική της είσοδο στην αγορά.





Η παρουσία τόσων πολλών μαρκών δεν είναι απλώς εντυπωσιακή σε αριθμούς, αλλά αρχίζει να αποτυπώνεται και στα μερίδια πωλήσεων. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η MG καταγράφει ποσοστό γύρω στο 3,5% της συνολικής αγοράς, η BYD κινείται κοντά στο 1,4%, ενώ άλλες εταιρίες, αν και σε μικρότερη κλίμακα, ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων, αφορά ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η στρατηγική των Κινέζων βασίζεται στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.



Ωστόσο, η μαζική είσοδος εταιριών δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Τα δίκτυα after-sales, η επάρκεια ανταλλακτικών και η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που θα καθορίσουν τελικά την επιτυχία τους. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι πίσω από τις περισσότερες αντιπροσωπείες βρίσκονται καταξιωμένοι ελληνικοί όμιλοι, ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και συμβάλλει στη σταθεροποίηση της εικόνας τους στην αγορά.



Συνολικά, η Ελλάδα φιλοξενεί πλέον ένα πλούσιο «μωσαϊκό» από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν αντιμετωπίζονται πια ως εξωτικά πειράματα αλλά ως κανονικές επιλογές για τον Έλληνα αγοραστή. Οι κινήσεις της BYD, της MG, της Geely, της Chery, της Seres και των υπόλοιπων μαρκών, δείχνουν πως η κινεζική παρουσία ήρθε για να μείνει, με τα ηλεκτρικά και τα προσιτά υβριδικά να αποτελούν την αιχμή του δόρατος. Το αν θα καταφέρουν να εξελιχθούν σε μακροχρόνιους πρωταγωνιστές θα φανεί τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, η δυναμική τους είναι ήδη αδιαμφισβήτητη, θέτοντας ευθέως προβληματισμούς στις «κραταιές αυτοκινητικές δυνάμεις».