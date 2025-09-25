Το νέο Musso EV αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα μέσα στο 2026.

Η KGM παρουσιάζει το νέο, πανίσχυρο Musso EV, το απόλυτο crossover pick-up, που συνδυάζει την οικονομία ενός ηλεκτρικού οχήματος, την ευελιξία ενός pick-up και την άνεση και κομψότητα ενός SUV - συγκεντρώνοντας απεριόριστες δυνατότητες σε ένα μόνο όχημα.

Το Musso EV αποτελεί τη ναυαρχίδα της γκάμας των pick-up Musso, έχοντας κληρονομήσει το πνεύμα του θρυλικού SUV Musso, και παράλληλα συνεχίζοντας την παράδοση του πρώτου lifestyle pick-up της Κορέας, του Musso Sports.

Ενσαρκώνει την αφοσίωση της KGM στη διατήρηση του καινοτόμου DNA ενός SUV-ορόσημου, ενώ παράλληλα προβάλλει την τεχνογνωσία της μάρκας στα pick-up. Το όνομα Musso προέρχεται από την κορεατική λέξη Muso, που σημαίνει ρινόκερος - σύμβολο δύναμης και αυτοπεποίθησης.

Από την κυκλοφορία του Musso Sports (2002-2005), η KGM διαμόρφωσε και επέκτεινε την αγορά των pick-up της Κορέας σε τέσσερις γενιές: Actyon Sports (2006-2011), Korando Sports (2012-2017) και τα σημερινά Musso & Musso Grand (2018-2025).

Σήμερα, βασιζόμενο σε αυτή την απαράμιλλη κληρονομιά και τεχνογνωσία, το Musso EV ανοίγει το δρόμο στην εποχή των ηλεκτρικών pick-up, επαναπροσδιορίζοντας την αγορά με ένα νέο, τολμηρό πρότυπο καινοτομίας.