Η Kia ανανεώνει το XCeed, το δημοφιλές crossover με τον σπορ χαρακτήρα, παρουσιάζοντας νέα υβριδική γκάμα κινητήρων που συνδυάζει απόδοση και αποδοτικότητα. Το δημοφιλές μοντέλο της Kia με την τολμηρή σχεδίαση και τον σπορ χαρακτήρα καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες και επιθυμίες κάθε προφίλ οδηγού, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις, μειωμένες εκπομπές ρύπων και αυξημένη αποδοτικότητα.

Νέοι κινητήρες:

Υβριδικές εκδόσεις από 115PS με επιλογή μηχανικού ή αυτόματου κιβωτίου 7DCT. Ισχυρότερες εκδόσεις 150 και 180PS για οδηγούς που αναζητούν κορυφαίες επιδόσεις.

Εκδόσεις εξοπλισμού: Premium, Platinum και GT-Line, ώστε να καλύπτονται διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Για πρώτη φορά, το αυτόματο κιβώτιο διατίθεται στην ίδια τιμή με το μηχανικό, κάνοντας την επιλογή άνεσης ακόμη πιο προσιτή.

Με δυναμική σχεδίαση, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, κορυφαία τεχνολογία συνδεσιμότητας και πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας, το νέο Kia XCeed προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει στυλ, ευελιξία και χαμηλές εκπομπές ρύπων.

Η Kia, με παρουσία σε περισσότερες από 190 χώρες και ετήσιες πωλήσεις περίπου 3 εκατομμυρίων οχημάτων, συνεχίζει να επενδύει στην ηλεκτροκίνηση και τις βιώσιμες λύσεις κινητικότητας, πιστή στο όραμά της «Movement that inspires».